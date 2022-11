¡Ahí va la foto de la quinta del 67!

Como lo prometido es deuda, y las celebraciones de las quintas se merecen al menos una foto, aquí va la del 1967, que se reunió hace unos días en el hotel restaurante Las Vegas, donde compartieron comida tras una misa en la iglesia de Darbo. Manuel Hermelo (“Manolo Romero”) se encargó de los detalles, que fueron buenos y variados. Por muchos años!

La famosa donación de la paga de Navidad

Que ahora que llega la Navidad y la paga extra aún no sabemos a que asociación relacionada con los servicios sociales entregará la misma la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas. Fue una promesa que hizo cuando quedó fijado su salario. De la paga extra de verano no supimos tampoco nada. Lo lógico, es que si estas cosas se anuncian a bombo y platillo se deberían hacer después público el nombre del colectivo beneficiado con ese dinero, de lo contrario se nos hará muy difícil de creer que estas cosas ocurre de verdad. Por cierto, que vale para todos. Aún no sabemos, tampoco, para que asociación fue el dinero que el PP logró percibir de unos atrasos que la Alcaldía de Clara Millán le debía por grupo municipal. Fueron al contencioso y lo ganaron. Quedaron en donarlo a un asociación. No supimos nada, tampoco.

Hartos de lluvia

No me gustaría encontrar a nadie mañana asegurándome que aún hay embalses que llenar en Galicia, cuando los ríos ya se desbordan y las fuentes son chorros de cataratas. “A chorar a Cangas”.