Gestión finalizó en la Casa del Mar de Aldán las conexiones a la red de saneamiento

La semana pasada finalizaron las obras de conexión a la red de saneamiento de las tuberías de la Casa del Mar, obra que realizó la concesionaria del ciclo del agua de Cangas por mandato del la Consellería de Política Social. Los técnicos de la Xunta y de la UTE Gestión Cangas estuvieron examinado los trabajos realizados y quedaron de volver a hacerlo. Según fuentes de UTE, aún no estaba claro que todas las tuberías estuvieran conectadas. La semana pasada también estuvo la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, examinando el estado de las obras. Se estaban haciendo pruebas para comprobar que se habían hecho todas las conexiones al colector de saneamiento. Antes, Política Social había reparado las bajantes e insistía e que “no parece que el volumen de vertidos al río Orxas que señala el Concello pueda atribuirse por entero a esta instalación”. Mientras, Aguas de Galicia mantiene abierto el expediente sancionador. No hay constancia, de momento, de que en las pruebas llevadas a cabo se probara que aún quedaban enganches por realizar. No obstante, vecinos de Aldán aseguran que aparecen vertidos también en la zona alta del río Orxas, antes de llegar a la Casa del Mar de Aldán. No hay que olvidar que Política Social mantiene que, por las inspecciones realizadas y por el hecho de que los consumos de agua son los normales en este tipo de centros, “no parece que el volumen de vertidos que señala el Concello pueda atribuirse por entero a las instalaciones de la consellería”.

Vertidos en Vilariño Por otra parte, esta semana, vecinos de Vilariño denunciaban vertidos constantes desde la estación de bombeo de esta localidad. Aseguran que todo va a parar al canal de desagüe de la laguna de Vilariño y, por lo tanto, a la ría de Aldán. También indican que estos vertidos no se puede atribuir a la conexión de las pluviales de los tejados con la fecales. Aquí no hay separativa de pluviales y de fecales, pero consideran que no es atribuible solo a la recogida de los canalones que recogen el agua de la lluvia de los tejados. Están convencidos de que esta nueva situación de vertidos vuelve a poner en peligro a la ría de Aldán, que ya fue castigada este verano por los vertidos de fecales que llegaban a la desembocadura del río Orxas.