Cangas proyecta ordenar el entorno del mercado de abastos para potenciarlo como eje comercial

Despejar de vehículos la fachada principal del mercado de abastos para crear una plaza que dé continuidad a los jardines de Félix Soage-Alameda Vella, así como reducir la isleta de la intersección entre el paseo de Castelao y la avenida 25 de Xullo, ganando terreno para habilitar una zona, empedrada, de carga y descarga que dé servicio al mercado. Son dos de las intervenciones que figuran en la propuesta de “ordenación del espacio circundante” de la plaza de abastos de Cangas, que la alcaldesa pretende ejecutar con fondos europeos y ya ha planteado a las administraciones implicadas. “Queremos posicionar nuestro mercado de abastos como punto central del comercio local; es un reto al que no se puede renunciar”, señala Victoria Portas, que centra sus gestiones en lograr la cesión del suelo –titularidad de Portos de Galicia– o algún tipo de acuerdo que faculte al Concello para actuar en ese ámbito.

“El empaquetado urbano y el potencial que tiene el mercado por su propia arquitectura no se ve recogido por la trama urbana”, refleja el documento que sirve de base a la alcaldesa. En la actualidad, la relación del edificio con el espacio urbano inmediato “es prácticamente inexistente, estando el mercado en una isla”, sostienen desde el gobierno local. Para integrar el mercado y potenciar su presencia en la vida de Cangas se plantea la ordenación de espacios contiguos, un proyecto que se complementa con otro para Montero Ríos que ya ha sido presentado para captar dichos fondos.

En el boceto municipal figura la intención de acondicionar una plaza frente a la fachada que mira hacia el reloj meteorológico de Guitián. Se busca “desahogar de obstáculos” el acceso por la fachada principal y ganar distancia para ganar perspectiva sobre la totalidad de la edificación. Además, se reordenaría el espacio de aparcamiento gratuito para poder acceder desde el entorno de la conocida como “praza pequena” –el anexo al edificio principal– hacia la avenida 25 de Xullo. Con esa reordenación, “los usos exteriores de la plaza se ven potenciados”, asegura Portas, y añade que se dotaría de más plazas adaptadas y “se extendería la posibilidad de aparcar los días de mercado, ya que no interfieren ambos ámbitos”.

Asimismo, el espacio entre el Paseo de Castelao y la Avenida 25 de Xullo se “oxigenaría” retranqueando la isleta vegetal existente, y en el espacio ganado se habilitaría “una zona empedrada de carga y descarga que dé servicio al mercado de abastos”, abundan desde el ejecutivo cangués, que insiste en la conveniencia de “posicionar nuestro mercado de abastos como punto central del comercio local” y están trabajando en ese cometido.

Financiación europea

Pero las ideas necesitan fuentes de financiación, y Victoria Portas le ve encaje en las ayudas del Plan Ágora –que promueve la Diputación con fondos europeos para mejorar la movilidad y reducir las emisiones de CO2–, destinadas a la ampliación de los espacios públicos para las personas en ayuntamientos de hasta 50.000 habitantes. El proyecto integral abarca la reordenación de Montero Ríos y del entorno de la plaza de abastos, pero la presentación de este último se ha demorado porque el suelo no es de titularidad municipal, sino de Portos. y es necesario el aval del ente autonómico y la cesión del uso para tramitarlo. Portas ya lo solicitó en dos reuniones con la presidenta de Portos, Susana Lengua, en Cangas y Santiago, pero aún no ha recibido respuesta satisfactoria. Incluso contempla la opción de que Portos presente el proyecto. “Sería una lástima no optar a los fondos por no tener la titularidad del suelo”, advierte.