Los vertidos de fecales en el río Orxas abren la posibilidad a que se suprima su canalización

El grupo municipal de Avante! anduvo espabilado y ofreció una solución, drástica, pero solución, para acabar con los vertidos de fecales que contaminan el río Orxas. La ofreció en el transcurso de un pleno donde la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, y el portavoz socialista, Eugenio González, tuvieron su particular bronca, donde el PP mostró fortaleza y el BNG buscó el papel de los cascos azules. Por enésima vez el gobierno se atrincheró en que no podía hacer nada porque la oposición le había tumbado los prepuestos y la alcaldesa tiró de datos para intentar desmentir una moción del PP relacionada precisamente con los vertidos, que terminó apoyando.

En el enredado debate en torno a la procedencia de los vertidos que contaminan el río Orxas, que es ya competencia de Iker Jiménez que de los técnicos de uno y otro sitio, el portavoz de Avante! Tomás Hermelo puso los puntos sobre las íes. Habló de que sería conveniente levantar o suprimir la canalización del río Orxas a su paso por Aldán. Ni el portavoz del Partido Popular, José Enrique Sotelo, vio esta posibilidad como algo imposible. Al contrario, dijo que tal vez habría que hacerlo para determinar la procedencia de algunos vertidos que llegan de viviendas que no están conectadas a la red. Este tipo de canalizaciones estuvieron de moda en su momento, ahora mismo se descarta y en muchos pueblos y ciudades se vuelve a abrir el río. Claro que es una obra que tiene su coste, pero no sería difícil buscar financiación cuando, sobre todo, está en peligro la ría de Aldán.

No sin tiras ni aflojas, sin alguna mala cara que otra y aflorando detalles de campaña electoral, el PP logró que la corporación municipal votara a favor de su moción por una unanimidad, aunque la alcaldesa logró introducir una enmienda para involucrar a Aguas de Galicia. Así que el pleno de Cangas aprobó encarar a un técnico municipal un estudio de los distintos puntos de bombeo, exigir la empresa concesionaria que proceda a la mejora de los bombeos a la que obligan los pliegos de contratación y documentación acerca de qué proyectos del plan de inversiones están realizando, por qué importe y qué órgano aprobó los proyectos. Portas sacó datos a diestro y siniestro y para ser una alcaldesa partidaria en su día de rescindir el contrato que une el Concello de Cangas con la UTE Gestión Cangas ejercitó su defensa y recordó que ahora mismo se llevan invertidos en saneamientos 2.290.000 euros. Claro que ella pide una revisión del Plan de Inversiones que figuraba en los pliegos, porque considera que desde el año 2015 hay cosas que cambiaron. Desveló que el Concello de Cangas había solicitado a Aguas de Galicia un estudio de la actual situación y no hubo una respuesta. Quiso introducir esta enmienda en la moción del PP y Sotelo no solo dijo que sí, sino que recordó que en una moción anterior ya lo pedía el PP, que en eso no iba encontrar problemas. Pero que no iba a consentir que se echara la culpa de todo a la oposición. Sotelo aprovechó para decir que “lo que no estamos dispuestos es que alguien, que aterrizó aquí por accidente nos venga a pisotear”.

La portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, consideraba que el expediente abierto por la alcaidesa Victoria Portas para incluir todas las obras realizadas por la UTE no era exactamente lo que se pedía, porque faltaba un informe de secretaría que lo avalara. De hecho, el Partido Popular dijo que había dudas de que algunas obras fuesen realizadas de manera legal.

Unanimidad para una nueva ordenanza de terrazas

También fue aprobada por unanimidad la moción del grupo municipal de Avante! que pedía la modificación de la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en la vía pública de Cangas. La actual es del 2012 y, en su opinión, en este tipo se desarrolló normativa que afecta a su interpretación y ejecución, por lo que considera precios una actualización en el nuevo marco legal, sanitario y competencial de administraciones superiores. La moción señala que es fácil ver como las terrazas invaden el espacio peatonal y considera que hay que lograr una compatibilización en el uso de la vía pública entre la hostelería y los viandantes, garantizando la prioridad de paso. “En la actualidad y además con la política de generosidad, manga ancha o distancia de seguridad establecidas durante la pandemia, si la norma se aplica, la mayoría de las terrazas de la villa tendría que ser sancionadas o retiradas. También pide Avante! que no hay diferentes criterios de concesión en las terrazas que no son del Concello, como las de la de la Autoridad Portuaria o de Portos de Galicia.