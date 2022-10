En el nombre de Pazos

“Escribin e dixen moitas veces, porque así o penso realmente, que as persoas que desenvolven un traballo importante neste mundo non desaparecen para nada cando lles chega a fin, xa que queda a pegada. Depende da fondura desa pegada que a súa lembranza permaneza máis ou menos tempo e en máis ou menos xente”. Con estas palabras del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos como telón de fondo del Auditorio Municipal de Cangas, que lleva su nombre, empezó el homenaje político a su figura, que tuvo entre sus oradores al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que acudió en persona, y a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que dejó en un video su mensaje. Pero con todo, quien lo mejor definió, tal vez porque era quien mejor lo conocía, fue Euloxio Santos, su compañero de Inmo, su cómplice en finiquitar el partido Esquerda de Galicia: “Pasó por la vida dejando un mundo mejor del que encontró” y dirigiendo a su viuda, sus hijos y sus hermanos manifestó: “Podeis estar orgullosos de él”. Euloxio Santos habló de la inmensa capacidad de trabajo de Pazos, de su apuesta decidida por la unidad de la izquierda, de su capacidad de dialogar hasta el aburrimiento, tanto que demostró ser que era pegamento imprescindible “a las pruebas me remito” de su fina ironía y de su empecinamiento con la cultura con mayúsculas.

El alcalde de Vigo recordó la época en la que compartió campaña electoral en el año 1997 con Xosé Manuel Pazos, los cuatro años de parlamentarios, él por el PSOE y el fallecido regidor por Esquerda Unida-Esquerda de Galicia. Recordó que fue Anxo Guerreiro “Geluco” quien se lo presentó como una persona que merecía la pena. Caballero calificó a Pazos como una persona “genuina”, que llevaba adelante su faceta con una humildad que no se correspondía con su grandeza política. Aprovechó para recordar que juntos habían luchado por crear el Área Metropolitana de Vigo esa que “tanto temía “la derecha, esa área que era un reconocimiento político de una realidad geográfica”. Yolanda Díaz, a la que su agenda de Gobierno impidió estar presente en Cangas ayer, destacó de Pazos la palabra. Dijo que era una maestro de la misma, de la trascendencia de lo que se dice. Lo calificó como una persona inteligente y “retranqueiro”, partidario de la cultura y de la alegría, de la convivencia. Habló de que Cangas era para Pazos su lugar en el mundo. Su amigo Alfonso Marcos fue el primero intervenir en este acto, recordando los escrutinios de elecciones en su casa, su altura política. Mandó un recuerdo a Pepe Penelas, otro compañero de política que murió el miércoles. A continuación se dirigió al público asistente Daniel Costas, viejo militante de Esquerda de Galicia,que dijo que Xosé Manuel Pazos era la prueba de que no todas las personas que se dedican a la política lo hacen para crecer en su interés personal. Finalizó el homenaje la concejala de Cultura del Concello de Cangas, Aurora Prieto, persona que concurrió con Pazos en varias elecciones municipales y que era de su plena confianza. En el último gobierno, su mano derecha. Prieto mencionó cuánto le echaba en falta en el Concello de Cangas. Dijo que había sido una inspiración para ella. Recordó como la animaba cada mañana, como, ante cualquiera de sus quejas, sus palabras la desarmaban. El acto estuvo presentado por la redactora jefe de FARO DE VIGO, Lara Graña, que evocó la humildad del político, su vitalismo y su positivismo. Entre los asistentes, figuraban los tres concejales socialistas de Cangas, el ex edil del BNG, Xoán Carlos Chillón, el alcalde de Bueu, Félix Juncal, la primera teniente de alcalde de Moaña, Marta Freire y la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas. El acto acabó entonando el Himno Gallego, interpretados por Carmen Penín y Maurizio Polsinelli, que también abrieron el homenaje con una habanera de O Morrazo.