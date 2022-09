Colas y quejas por falta de oferta en los viajes del Imserso

Las agencias de viajes que gestionan desde O Morrazo las rutas sociales del Imserso para la temporada 2022-2023 sufrieron ayer colas de jubilados y pensionistas de la comarca que tratan de reservar alguna de las ofertas. Durante las esperas, los usuarios mostraron sus quejas por el hecho de que las reservas se abriesen en Galicia, una vez más, después de otras comunidades lo que les dejó “sin casi ofertas y sin muchos de los destinos que queríamos. No podemos ir a las islas y tenemos que probar suerte en Benidorm”, lamentaba ayer un grupo de vecinos.

Los jubilados y pensionistas gallegos pueden reservar, desde el jueves, los viajes del programa de turismo social del Imserso para la temporada 2022-2023. Ayer, viernes, coincidiendo con una mañana de mercadillo en Cangas, las agencias de viaje acreditadas para tramitar estas rutas acumularon colas de vecinos interesados que, sin embargo, mostraron su malestar con el programa por el hecho de que Galicia sea siempre una de las comunidades que empiezan más tarde lo que les deja con menos oferta. “Queríamos ir a las Islas Baleares, la verdad, pero ya solo nos quedan plazas para Benidorm”, explicaba uno de los usuarios que esperaban ayer a la entrada de una agencia de viajes en el centro urbano cangués.

“No hay casi a donde ir. Dieron muy pocas plazas este año y están casi todas copadas. Los destinos iniciales eran los de siempre, Benidorm, las islas y toda la costa del Mediterráneo. Creo que hay menos plazas que el año pasado y eso que ya pasó la pandemia”, se quejaba José Manuel, vecino de Bueu pero que ayer se acercó a una agencia canguesa.

Entienden, los mayores, que el problema está en que antes los viajes del Imserso se los repartían sobre todo entre dos operadoras: Mundosenior y Mundiplan. “Pero ahora Mundosenior ya está aparte. Ya no está con el Imserso. Creemos que las operadoras mayoristas se quedan con la reserva de la mayoría de las plazas hoteleras y nos dieron pocas para nosotros. Es todo muy lioso. Supongo que los hoteles quieren dinero y el Imserso pagará poco”, lamenta otro usuario.

Entre los que ayer formaban la cola, no tenían claro poder disfrutar de un viaje del Imserso en esta temporada incluso sin tener opción de elegir el destino preferido. “A primera hora de la mañana vinimos a la agencia para apuntarnos y hacer una reserva. Ahora volvemos para ver si realmente hay viajes o nos quedamos sin él. Tuvimos que elegir Benidorm porque no había otro sitio. En todo caso no viajaríamos hasta febrero o marzo”.

Para cada temporada se ofertan al menos 816.029 plazas del Imserso, de las que 443.887 corresponden al lote 1; 230.039 al lote 2 y 142.103 al lote 3. Sin embargo, comunidades como Andalucía, Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y Melilla abrieron sus reservas el martes y el miércoles mientras que Galicia quedó para el jueves y el viernes con otras comunidades como Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta.

Este puesto relegado está en la base, según los usuarios, de que cuenten con menos plazas disponibles. “Los gallegos siempre tenemos que ser los últimos. Todos los años. Al final no nos queda nada para viajar. Lo poco que queda es para Benidorm y a ver si tenemos suerte. El resto está todo ocupado. No entiendo cómo todos los años somos los últimos”, se quejaban dos mujeres en la cola.