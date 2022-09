El CEIP do Hío y el CPR Alcalde Xosé Pichel triunfan en la Gala das Escolas del FICBueu

El CEIP do Hío y el CPI Alcalde Xosé Pichel se alzaron con los premios en la Gala das Escolas del Festival Internacional de Cine de Bueu, que ponía el punto y final a la programación del MiniFIC, dedicada a los más jóvenes dentro de la decimoquinta edición del certamen. El CEIP do Hío se impuso en la categoría de Educación Especial, Infantil e Primaria con su corto “Carolina e o corvo de ás brancas”, mientras que el CPI Alcalde Xosé Pichel lo hizo con “Que van dicir de nós” en la categoría de Educación Secundaria. Los ganadores recibieron un galardón y 150 euros para invertir en formación audiovisual.

La gala, que contó con el apoyo de la Fundación Novas y de Kalandraka, fue presentada por la actriz Beatriz Campos y contó con la presencia del alumnado de los centros finalistas. Así, acudieron a la cita el CEIP San Marcos (Abegondo), el CEIP do Hío (Cangas), el CEIP do Carballal (Marín), el CEIP A Pedra (Bueu) y el CRA Amencer (San Paio) en Educación Especial, Infantil y Primaria; y el IES As Barxas (Moaña), el IES Praia Barraña (Boiro), el CPI Eusebio Lorenzo (Dodro), el IES Terra de Trasancos (Narón) y el CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco), en Educación Secundaria.

Ya por la tarde la programación se completó con un obradoiro de storyboard, el concierto de Brais das Hortas y la sección Curtas en Familia.

Hoy será el último día del festival, con una jornada dedicada al tratamiento del tiempo en el cine. En ella habrá una clase magistral sobre Andrei Tarkovski con José Manuel Mouriño (11 horas), una conversación con Andrea Morán y Daniela Urzola (12.30), mesa redonda en línea sobre “El ritmo y tres realidades temporales que posibilita el montaje” con Diana Touceda, Carolina Astudillo y Ana Pfaff (17), un encuentro con Óliver Laxe (19) y la proyección de la película Zerkalo (21 horas).