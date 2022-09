La famosa planta noble.

Hacía tiempo que no la sacábamos, pero ahí está. No es la Puerta de Alcalá, pero es la planta donde se prodigaban antes los políticos. En los despachos de los partidos ya no hay bullicio, ni reuniones de última hora. Solo hay trasiego de gente en el de Abalo y en el de Eugenio González.

Las marquesinas suben de precio La escalada de precios no deja títere con cabeza. Ahora hasta las marquesinas disparan su coste. El Concello de Moaña acaba de adquirir una nueva para ubicar en la acera de A Borna, en sentido centro de la villa y le cuesta a la concejalía de Mobilidade hasta un 20% que el mismo elemento hace unos meses. Hasta 7.000 euros tiene que invertir el Concello en una marquesina. Eso sí, la Diputación aporta la mayor parte del coste a través del Plan Concellos. Atención que la inflación puede acabar en una tormenta política a nivel nacional. Muchas familias están ahogadas. El inacabado vial de O Viso Que nos tocó pasar varios días por el vial de O Viso y comprobamos que ún queda obra por hacer. Lo digo por si ya la dieron por terminados los trabajos unos y otros. Os nenos de Cangas poderán desfrutar hoxe do Xeocaching “A procura da lingua” na Praza do Costal, ás 16:30 horas. E despois facelo tamén en familia co teatro musical “A historia de Martín”, de Animar-T Eventos.