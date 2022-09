Las urgencias en el nuevo centro de salud de Moaña serán provisionales mientras no haya CIS en Cangas

Las urgencias sanitarias seguirán siendo un caballo de batalla en Moaña aún con el nuevo centro de salud construido, cuyo expediente de contratación de obra aprobó esta semana la Xunta de Galicia, por importe de 9,3 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. Tras el acuerdo de aprobación de este expediente en el Consello da Xunta, el siguiente paso es que el Sergas la contratación y el expediente de gasto, para luego licitar, valorar las ofertas y adjudicar la obra. El gobierno de Moaña, por su parte, llevará a junta de gobierno el día 26 la licencia para el edificio.

Como trasladó la Xunta en el acuerdo de gobierno del jueves para la contratación del nuevo centro de salud, “las salas polivalentes en la planta baja podrán ser usadas de atención continuada mientras no se ponga en marcha el PAC unificado previsto en el futuro Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo, del que aún se sigue a la espera de la cesión de la parcela por parte del Concello de Cangas”. Lo que indicaba el acuerdo del consello de la Xunta no es una sorpresa porque así figuraba en el convenio que en febrero de 2020 firmaron el entonces conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña; y la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, para la ejecución de las obras de construcción del nuevo centro de salud. Aunque el COVID ya había asomado, nada hacía presagiar la hecatombe posterior en la que Moaña perdió el servicio de urgencias que tenía en la Casa do Mar que fueron trasladadas por el Sergas a Cangas por la falta de espacio para los obligados dobles circuitos por culpa del virus. Una vez que la pandemia empezó a bajar, Moaña emprendió una movilización, convocada por la Mesa Local da Sanidade, que preside la propia Alcaldía, e integrada por la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, con concentraciones todos los domingos, desde el 12 de diciembre, ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, además de que se cubran las plazas médicas y se refuercen la ambulancias del 061.

¿Significa entonces que con el nuevo centro de salud Moaña renunciará a las urgencias una vez que haya ese PAC unificado en Cangas? ¿Es una contradicción con respecto a las protestas que se están realizando en Moaña y que hoy vuelven a repetirse ante la Casa do Mar para pedir el regreso de las urgencias?

La alcaldesa Leticia Santos asegura que no se incurre en ninguna contradicción y que si en el convenio figura así es porque se pidió desde Moaña ya que contemplaban un nuevo centro de salud sin urgencias y sin odontología “y ambos servicios estarán en el nuevo edificio”.

Señala que Moaña precisa urgencias “sí o sí” y por eso se incluyó en el convenio. Añade que solo se podría renunciar a ellas si se hiciera un centro en el que hubiera pruebas diagnósticas “que nos evitasen ir a los hospitales de Vigo por un análisis, una radiografía o una ecografía”. Explica que en el informe del secretario sobre la cesión gratuita de la parcela de Sisalde al Sergas “ya se advertía de que no se podía ceder si no repercutía en una mejora de los servicios para los vecinos de Moaña”.

Insiste en que las urgencias solo se irán a Cangas si lo que se construye es un centro en el que el propio PAC tenga medios de resolver problemas que ahora no puede. “Si no tiene laboratorio o no te pueden hacer radiografías de noche y en fin de semana y tienes que ir a Vigo para cualquier otra prueba diagnóstica...mientras siga así y no construyan eso en Cangas no pueden quitarnos las urgencias en Moaña”. Dice que incoherente es mantener las urgencias en Cangas cuando la pandemia está superada y los medios no son superiores a los que había en Moaña”.

Recuerda que la Casa do Mar nunca fue un centro de salud por sus condiciones, que la infraestructrura es importante, pero hay que garantizar que haya la plantilla necesaria para atener a la población de Moaña.

Por otra parte, realiza una valoración positiva de que la Xunta cumpla con los compromisos después de entregarles la parcela urbanizada y que supuso para el Concello muchos años de trabajo para sacar adelante el desarrollo urbanístico y poner de acuerdo a los propietarios.

Santos reconoce a los vecinos el esfuerzo colectivo para entregar una parcela gratuita al Sergas, tras más de 20 años de lucha, gracias a un trabajo de la Plataforma da Sanidade y la Mesa Local da Sanidade, como de los gobiernos municipales presididos por Xosé Manuel Millán y por el trabajo actual de su equipo de gobierno, sobre todo del edil de Urbanismo, Odilo Barreiro, del equipo de Urbanismo y de Secretaría.

Califica la licitación del nuevo centro de salud como histórica y reconoce que a partir de 2020 la consellería cambió su actitud en esta cuestión y agradece que cumpliera los compromisos en un trabajo conjunto con el Concello.

El nuevo centro dispondrá de 3.500 metros cuadrados y contará con ocho consultas de medicina, seis de enfermería, una de matrona, sala de toma de muestras, sala de técnicas, seis salas polivalentes, dos consultas de pediatría, dos de enfermería pediátrica, una de educación sanitaria y áreas bucodental, de fisioterapia, así como un despacho para el trabajador social y una sala de telemedicina y ecografías.

Sotelo: “A este ritmo, Cangas irá a Moaña”

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Cangas, José Enrique Sotelo, manifiesta que no se puede consentir lo que está ocurriendo con el CIS de Cangas. Menciona que no se sabe nada del proyecto de modificación puntual, ni de la expropiación ni de nada. Asegura que a este ritmo los vecinos de Cangas tendrán que acudir a urgencias a Moaña.

El PSOE pide que se acabe “la tomadura de pelo” y que la Xunta reponga el servicio

El secretario local del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, recuerda que el partido trabaja desde abril de 2020 en la recuperación de las urgencias médicas. Dice que es una broma de mal gusto lo que hace el PP a los vecinos, cree que engañan a la ciudadanía, ya que se pasó la peor pandemia que sirvió al gerente de Vigo y hoy conselleiro de Sanidade a privarles de un servicio sanitario público que aseguraba un facultativo lo las 24 horas los 7 días de la semana.

Añade que la última noticia que tienen por parte de los responsables de la consellería con respecto a la reapertura de urgencias la valoran de forma muy negativa por lo que el PSOE exige que, de forma inmediata, se repongan las urgencias. Exige a la Xunta que tome este asunto con seriedad.

Por otro lado anima a todos los vecinos a que hoy, a las 11:30 acudan a la nueva concentración que convoca la Mesa Local da Sanidade ante la Casa do Mar. Mario Rodríguez asegura que hay que urgir a la Xunta a que reponga las urgencias: “No nos valen más excusas y seguiremos demandando este servicio apoyando a las plataformas y en todos los ámbitos municipales y autonómicos con capacidad de acción”.

Tiene claro que “la Xunta lleva desde abril de 2020 tomando el pelo a las vecinas y los vecinos de Moaña con ese asunto de las urgencias.