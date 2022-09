Darbo, la danza del sol

Detrás de la iglesia de Darbo se preparaban las damas y los galanes. Ellas retocaban sus floridos sombreros y ellos se colocaban los dorados pendientes, mientras los más novatos repasaban mentalmente los pasos y agitaban las castañuelas. Una nueve de fotógrafos aficionados, pertrechados con cámaras e instrumental como si fueran a la guerra de Ucrania, revoloteaban alrededor de los danzantes.

Gabriel Álvarez Soto, de 15 años de edad, bailaba por primera vez la ancestral Danza de Darbo, antes que él lo había hecho su padre durante muchos años. Pero este año no pudo. Está trabajando a muchos kilómetros de O Morrazo. Gabriel apunta que su presencia en el cuerpo de baile este año no obedece a ningún mandato. Afirma que siempre deseo hacerlo y que este año se le había presentado la oportunidad. Cometan que ensayó durante quince días los pasos, que no le fue difícil porque él ya practicaba baile folclórico gallego. Reconocía que estaba un poco nervioso porque nunca había bailado para tanta gente.

Menos joven que Gabriel, pero igual de entusiasta y nerviosa estaba Andrea Lemos. Con 40 años era la primera vez que iba a participar en esta ancestral tradición. Por unas cosas o por otras nunca pudo danzar antes. Sin olvidar que acostumbra a haber una larga lista de espera. En la Danza de Darbo solo participan 5 mujeres y 10 hombres.

Delante, en el atrio, la misa solemne, que comenzó a las 12.30 horas, se celebraba con las imágenes de la Virgen de Darbo y Santa Ana al aire libre, en una ceremonia que se podía seguir mientras se hacía cola para el pulpo o para los chorizos criollos, que este año causaban entusiasmo al lado de la carne a la parrilla. Las pandillas pasaban primero por los puestos sitos en los pendellos, más de tapa y de vino. Un letrero aseguraba que había vino Albariño y otro hablaba del precio de una cerveza,una litrona y una taza de queimada. Que aquí en Darbo el culto al cuerpo y al alma se cultivan al mismo tiempo, pero en diferentes lugares de la romería. Y no cesa este bullicio ni durante la procesión, que es la que prologa a la Danza.

En la primera imagen en salir del templo es la de Santa Ana, que nos comentan que es la patrona de los abuelos, por lo que este año tendrá mucho trabajo. Después le sigue la Virgen de Darbo, en el día que se celebra la Natividad de la Virgen. También militan en la procesión los danzantes, los miembros de la banda de música, que ayer eran los de Salceda de Caselas, y los políticos. Desde que ACE dejó clara la separación de poderes, ya con Xosé Manuel Pazos, a la procesiones solo acuden PP y PSOE. Por el primer partido y de gala estaban los concejales José Enrique Sotelo, Rafael Soliño y Dolores Hermelo; mientras que por los socialistas lo hacían Sagrario Martínez, Pilar Nogueira y Eugenio González. Juntos, pero no revuelto, en ningún momento de la procesión. La concejala de Cultura del concello de Cangas, Aurora Prieto, se dejó ver en el atrio una vez terminada la procesión, armada con un teléfono móvil para sacar fotografías de la Danza. La procesión subió la cuesta que conduce del atrio a la carballeira y lo hizo en medio de un ensordecedor ruido de bombas de palenque y repicar de campanas que apagaban el ruido de algunas atracciones feriales que ya se habían dejado notar. Tras recorrer el campo de la fiesta, con los estandartes abriéndose paso entre el tumulto, recogiendo olores de carnes y sardinas a la parrilla y pulpo a feira, la procesión regresó al atrio, prácticamente con el acompañamiento con el que había salido. Este año el recorrido apenas duró 15 minutos. No hubo que sortear a demasiada gente y se pudo imponer un paso más ágil al de otro años.

15 minutos de tensión y nervios

La Virgen de Darbo se puso al pie de las escaleras del atrio y mirando al templo. Detrás habían cogido sitio fieles de la Virgen y de la Danza con esas sillas típicas de playa que se desplegaron nada más salir la procesión. La Policía Local ayudaba dejar libre el atrio donde se iba a danzar. Pidió al publico que dejara libre el primer peldaño de las escaleras. El sitio, a pesar de los años, se hace pequeño para tanta Danza. Pero la tradición hay que mantenerla. Miguel Sotelo guiaba la danza un año más en medio de un ensimismado público que aprecia cada punto del baile, cada movimiento de castañuelas, cada brazo que se mantiene erguido, cada sombrero que aguanta encima de la cabeza. Son 15 minutos de baile, de tensión, que se disimula en la sonrisa de las damas y de los galanes y que anima Miguel Sotelo con algún aturuxo. Al finalizar se abrazan entre ellos, buscan a sus familias y regresan al atrio para hacerse de la fotografía de familia y gritar aquellos de ¡Viva Darbo!. Algunas emociones se desbordan pero de inmediato se retoma la fiesta. Aparecen las primeras mantas y toallas que se extienden para apoyar las cestas con la comida, que seguro que sobrará para la noche. En el palco, la banda de música de Salceda de Caselas anuncia que va a comenzar su actuación, que repetirá después por la noche, ya en el atrio, si es que se mantiene el sol.

Cangas cierra y toma la carballeira

Pero lo cierto es que ayer al mediodía no se llegaba al lleno. Los vecinos de Darbo tenían una explicación para que esto ocurriera:_que coincidiera con el inicio de las clases en los colegios y en los institutos, al mismo tiempo que muchos universitarios comenzaran las clases ya el lunes. Era una cantinela que se repetía en la explanada, en las carpas y en los pendellos, la única que podía explicar el “bajón” habido, sobre todo cuando después de dos años sin celebrarse por culpa de la pandemia que provocó el COVID 19. Pero no crean que aquello era un desierto. Para nada. Los pendellos estaban llenos de gente, en las carpas se despachaban pulpo y sardinas sin parar y había gente del picnic. Cuando se habla de menos asistencia es siempre comparado con otros años, sobre todo si el día grande de Darbo coincidía en fin de semana. Cierto que ayer no había que andar a codazos para andar, pero había público, como delataba la enorme fila de vehículos aparcados en el arcén de la carretera PO-315, a uno y a otro lado. Con gente que llegaba a la romería atravesando campos.

Para muchos, la de ayer, era la tercera noche de fiesta continuada, donde se aprecia trasnochar con el estómago lleno y la música en la cabeza, donde se baila lo que se baila y se escucha lo que se quiere escuchar, donde se quiere dejar huella en este campo plagado de tentaciones.

El fin de fiesta oficial de Darbo es hoy. Con una programación que no desmerece en absoluto al resto de las jornadas. También empieza con una gran tirada de fuegos y un pasacalles, a cargo esta vez de la Banda de Música de Ponteledesma. Habrá misa solemne y también procesión y la verbena comenzará a las 22.00 horas amenizada por las orquestas Pontevedra y Mar Azul.

Capítulo a parte merece la atención que esta romería presta a los conciertos de las bandas de música. Tienen un público muy adepto y que se hace notar, como lo hacen las pandillas, que ya tienen sus propios colores, aunque hay algunas que optan por cambiarlos todos los años.

Al contrario que otros años, de momento no hubo trasiego de ambulancias de Darbo al centro de salud de Cangas. ¿Qué hubo traslados? Sí. Pero por lo visto hasta ahora se mantenían por debajo de la media. Después de la alerta dada desde el Punto de Atención continuada (PAC) de Cangas por las peleas callejeras y el consumo de cocaína, en la villa se notó cierta sensibilización.