Bueu inaugura hoy el astillero de Purro con un acto que fusiona música, poesía y dibujo

Bueu acogerá esta tarde, a partir de las 20 horas, la inauguración de la carpintería de ribeira de Banda do Río –popularmente conocido como astillero de Purro– en un acto en el que fusionará música, poesía y dibujo, y que contará con la presencia de diversas autoridades, encabezadas por el alcalde de la villa, Félix Juncal, y por la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

El homenaje a la cultura marinera será el hilo conductor de un evento al que se invita a todos los vecinos y que estará amenizado musicalmente por Sheila Patricia. La primera intervención prevista correrá a cargo del artista local y autor de la viñeta O Bichero en FARO DE VIGO Luis Davila, que combinará sus dibujos con la poesía de autores como Míriam Ferradáns, Dani Costas, Lucía Novas, Susana Aríns y Anxo Angueira en una puesta en escena conjunta. A continuación se dará paso a la proyección de diversos audiovisuales relacionados con la génesis del astillero, de su historia ligada a la de Bueu, y de lo que ha supuesto su puesta en valor con un proyecto que ha tardado varios años en cuajar.

Tras las proyecciones se pasará a la parte más institucional, con discursos de Félix Juncal y Carmela Silva, esta última como máximo representante del organismo que aportó la práctica totalidad de la financiación de la obra. Para finalizar el acto se descubrirá una placa y se realizará una pequeña visita al espacio museístico.

La inauguración de la reforma de la carpintería de ribeira de Banda do Río pone el punto y final a un proyecto largamente acariciado y que tuvo su primer punto de inflexión en 2018, cuando se dio por terminada la primera fase del acondicionamiento y rehabilitación del astillero, una obra que contó con un presupuesto de alrededor de 200.000 euros y que se centró en los trabajos estructurales del espacio.

Esta segunda fase ha sido ejecutada por Construcciones e Ingeniería Messi y se adjudicó por un importe de 102.000 euros. Las tareas se centraron en rematar la urbanización exterior del recinto, su acondicionamiento interior y la musealización de la carpintería, con actuaciones como la recuperación del foso de la sierra de cinta. Asimismo, se ha dotado al espacio de una serie de herramientas e instrumentos, así como de embarcaciones, que formarán parte de la exposición permanente.

La asociación reclama el concurso de ideas

La Asociación Veciñal da Banda do Río no estará representada en el acto inaugural del astillero de Purro en protesta por la tardanza en la convocatoria del concurso de ideas para un proyecto integral para el barrio. El colectivo quiso mostrar su satisfacción por el remate de las obras de musealización del espacio, que supone “la recuperación de algo emblemático, que forma parte de nuestra historia como barrio fundamentalmente marinero que somos”. Sin embargo, la asociación quiere mostrar su descontento por el retraso “y la falta de voluntad política” en la convocatoria del concurso de ideas para la redacción del proyecto de reforma integral para Banda do Río.

Desde el colectivo recuerdan que “tras varios acuerdos, desacuerdos y otras vicisitudes”, en marzo de 2020 el pleno de la corporación aprobó por unanimidad una moción conjunta de todos los grupos políticos y de dos colectivos vecinales a este respecto. Asimismo, en noviembre de 2021 la asociación se reunió con alcalde y vicealcalde para pedir explicaciones por el retraso. “Se disculparon y se comprometieron a convocar e concurso antes de la finalización de ese año”, afirman. “Siempre hemos apostado por el diálogo y la colaboración, pero llegados a este punto nos estamos replanteando esta vía, ya que el diálogo no puede ser de sordos y la colaboración debe ser mutua”, sentencian desde el colectivo vecinal de Banda do Río.