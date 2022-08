De palomar y gallinero a galería de arte en Bueu

Donde antes correteaban gallinas o ponían huevos y donde anidaban las palomas hoy cuelgan obras de arte. Aunque sea en exposiciones efímeras, de un día o unas pocas horas. Es "A Casa do Pombal", o también la “Pombal Gallery”, situada en el corazón del barrio de Banda do Río, en el centro de Bueu. Es una iniciativa de Lucía Buceta y de Dominic Beattie, que decidieron rehabilitar el gallinero y palomar del abuelo de la joven de Bueu y convertirlo en una especie de galería artística. La primera exposición fue con obras de Thomas Apostolou y del propio Beattie. La segunda fue para dar a conocer a José Luis Barros, un marinero jubilado de Bueu y que es un verdadero artista autodidacta.

Todo en esta “Pombal Gallery” tiene un punto enxebre. Desde sus orígenes hasta el acceso. El espacio se encuentra situado en el número 13 de la calle Caripa, detrás de la Librería Abrente. Para entrar hay pasar por un garaje familiar y luego por un jardín que conduce hasta el antiguo gallinero y palomar, que pese a estar rehabilitado conserva su estructura original. “La idea es reivindicar que el arte puede surgir en cualquier lugar y ser accesible para todos”, explica Lucía Buceta. Ella misma y Dominic Beatti hicieron algo parecido cuando se inspiraron en los bancos de arquitectura brutalista del paseo de Pescadoira para crear la “Bueu Chair” o “Silla Bueu”.

Las exposiciones tienen que ser obligatoriamente efímeras porque la “Pombal Gallery” se encuentra en medio de una propiedad familiar, sin que nadie pueda encargarse de controlar el acceso y de guiar a los visitantes. “Esto es algo que hacemos por amor al arte”, afirma, en sentido totalmente literal, Lucía Buceta. El concepto ya ha llamado la atención de numerosos artistas. Tanto que tienen ya preparado un calendario para bastantes meses e incluso hay lista de espera.

Después de la exposición inaugural los promotores quisieron reivindicar a José Luis Barros, un marinero jubilado que “se puede considerar como un artista puro y original”, totalmente autodidacta. Lucía Buceta estaba intrigada en conocerle después de descubrir que alguien iba dejando por distintos lugares de Bueu piedras pintadas con un rostro de mujer. Pero es solo una pequeña parte de la obra artística de este vecino de 73 años de edad.

Los cuadros que se expusieron en la “Pombal Gallery” son todo un ejemplo de reciclaje y reutilización. El lienzo es papel de una pescadería, que trata y plastifica. Luego pinta por los ambos lados y los enmarca aprovechando las cañas de los fuegos de pirotecnia. El toque final es la decoración a base de conchas del mar.

De esta manera ninguna imagen parece más importante que otra, sin que ninguna tenga un papel dominante y se puede vincular a la cultura pop. Como todos los cuadros están pensados para ser colgados y admirados, pero de una manera diferente. No se pueden colocar directamente sobre una pared porque en ese caso una de las caras la obra no se podría contemplar. Así que literalmente hay que colgarlos del techo, a modo de una instalación, para poder apreciarlos. “Es una obra que desprende energía de una manera bellamente representada, siempre sorprendente y de carácter único. No se puede pedir nada más”, explican Lucía Buceta y Dominic Beattie.

Seguro que el abuelo de Lucía Buceta jamás imaginó que su gallinero y palomar acabarían convertidos en una galería de arte. Y es una prueba más de que la joven y su pareja siguen encontrando en Bueu una constante fuente de inspiración artística.