La historia más sonora de Moaña, en el Museo do Pobo

La presentación del Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI) del Museo do Pobo Galego estaba incluida en la programación Días do Mar, que organiza el Concello en este mes de agosto. La presidenta del Museo do Pobo Galego, Concha Losada, destacó el importante patrimonio oral que guarda el APOI, cuya digitalización conlleva un duro trabajo para que se pueda ver online. De hecho ahora están digitalizando las grabaciones de la Biblioteca de Cangas con un material muy valioso de patrimonio oral, de memoria de vecinos que hablan de todo, de oficios, sobre la Guerra Civil o la postguerra, como son valiosas también las grabaciones cedidas desde Moaña y que se han registrado como “O Mar: A colección Santiago-Villaverde”, en honor a sus autores, el catedrático cangués Iago Santos Castroviejo y el investigador moañés y miembro de la Agrupación Cultural Nós, Xosé Carlos Villaverde, que estuvieron ayer en la presentación. En su intervención Villaverde recordó que hace justo treinta años, entre julio y agosto, se grabaron varias entrevistas bajo el título “O mar segundo a tradición oral”, dentro de un programa del Arquivo Sonoro de la Xunta de Galicia, sugerido por el dinamizador cultural de entonces en el Concello, Manuel Rúa. En las grabaciones están los testimonios de Antonio Bernárdez Villaverde “Pepe Fanico”, que representó a la patronal de armadores de Moaña durante los conflictos de la II república y que demostró una importante visión del mundo marinero, de cómo los asturianos, en tiempos de su abuelo, trajeron las traineras o de cómo se vendía el pescado a lomos de burros. También se grabaron a Enrique Parcero “Carril” y a su mujer María Pérez hablando sobre el mundo marinero y del marisqueo; y a Pedro Riobó Casqueiro, sobre la construcción naval.

Villaverde asegura que de las 39 grabaciones cedidas, están subidas y revisadas al Arquivo do Patrimonio Oral del Museo do Pobo Galego, las 11 de Antonio Bernárdez y dos de Enrique Parcero y María Pérez, a la espera de que el APOI pueda seguir el duro trabajo de digitalización para su puesta en valor y que las personas puedan acceder a ellas online.