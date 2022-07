Exalumnos del IES María Soliño nacidos a finales de los 60 y comienzos de los años 70 volvieron a reunirse este fin desemana para una fiesta conjunta. No se citaban desde antes de la pandemia.

Una comarca ávida de churrasco

Como todo domingo caluroso que se precie, los morracenses se decantaron en masa por un buen churrasco este domingo. Los restaurantes que repartían este tipo de producto no daban abasto con tanto pedido. Nos cuentan que las brasas no tuvieron tregua y los teléfonos no paraban de sonar.

Josecho, un cura con el don de la ubicuidad

No se pierde una. Sea la concentración motera, el aniversario del Parque Illas Atlánticas en Ons o la Festa do Tinta Femia, allí aparece Josecho López. Y es que si hay políticos que prefieren la calle a los despachos, también hay curas que apuestan por estar entre sus fieles y ser uno más en la vida social.