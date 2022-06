Vecinos denuncian que las obras de Baixada Rapallo llevan un mes paradas

Vecinos denuncian que hace unmes que están paradas las obras en la calle Baixada Rapallo y que solo se puede circular en sentido ascendente, de Vilariño a Igresario. Para ir a Aldán hay que bajar por el río Esteiro y rúa do Viñal, calles que, como afirman los vecinos, son estrechas y de doble sentido. Comentan que si te encuentras con una autocaravana o un camión hay que maniobrar y dar marcha atrás. Recuerdan que la temporada de playa está ahí y los problemas de tráfico no solo no mejoran, sino que empeoran.

La Baixada Rapallo se había habilitado como recorrido alternativo cuando comenzaron los trabajos para la urbanización del vial de O Viso a Igresario. El gobierno local había conseguido que se comenzaran a instalar los muros, que era prácticamente los último que faltaba de esta obra. Había afirmado que era una cuestión de pocos días para finalizar las obras. Y estas declaraciones hace más de un mes que se produjeron. Por lo que se suponía que la ruta alternativa que se había habilitado tocara a su fin. El grupo municipal de Avante! había pedio la pertura parcial por la semana para los autobuses y el transporte pesado debido a las dificultades que provocan su paso pr el vial alternativo, en el tramo de bajada a Rapallo o cruce de Viñal, entre otros.