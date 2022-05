Vecinos de Espíritu Santo asisten al pleno para que las obras incluyan toda la EP-1003

Vecinos del barrio de Espíritu Santo se personaron en el salón de plenos del Concello de Cangas para asistir a una sesión en la que se debatía la transferencia de la Diputación Provincial al Concello de la EP-1003, que atraviesa el barrio. Exigían el término de las obras del primer tramo. Los residentes comentaron que el concejal de Facenda Mariano Abalo les había indicado en la última reunión que mantuvo con ellos que iría a pleno los tramos de sustitución de la red de saneamiento desde la capilla hasta el cruce de A Rúa y desde allí a As Gruncheiras. También se quejan de que el Plan Concellos no incorporó los caminos de Telleiro y Boticaria para su asfaltado. Según explicó ayer la alcaldesa antes de la sesión plenaria, este último camino sí que se va a arreglar, pero no el otro, porque presenta graves problemas de saneamiento.

También mencionó la regidora local, Victoria Portas, que la UTE Gestión Cangas estaba realizando las obras de saneamiento del primer tramo de la EP-1003, entre Rodeira y a Capela, donde se incluyen las obras del modificado, otra cosa distinta es que esta ampliación hubiese sido aprobada por el pleno. Asegura que eso es ya un conflicto burocrático que tienen que resolver empresa y Concello de Cangas, porque desde la administración municipal se entiende que la obra forma parte de las tareas de mantenimiento a las que está obligada la UTE Gestión Cangas; mientras que ésta considera que se trata de una inversión. Es algo que se tendrá que definir y que, incluso, con los tribunales de justicia de por medio. Pero que esto no había impedido que se realizaran las obras. También apuntó la regidora local Victoria Portas que no solicitaría la total transferencia de la EP-1003, que aconsejada por los técnicos prefiere solicitar que pertenezca al Concello de Cangas solo el tramo de vía desde Rodeira hasta el cruce con A Rúa. Afirma que es algo que tuvo intención de cambiar, pero que ya estaba cerrado el orden del día, por lo que lo propondría en la misma sesión.