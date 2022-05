“Ás once en punto, o Pirata de Ons soltou amarras en Moaña e avanzou au ralentí entre as bateas. Leo Caldas ía na cuberta superior, detrás da ponte de mando, mentres que o resto da pasaxe facía o traxecto na cabina, a resgardo do frío”. Así comienza un capítulo de “O Último Barco”, la última novela de Domingo Villar, publicada por Editorial Galaxia en 2019. El barco de la línea regular Moaña-Vigo-Moaña es prácticamente un personaje más de la trama de esta novela policíaca ambientada en la Ría de Vigo. Y por este motivo la naviera Piratas de Nabia quiere rendir un homenaje póstumo a Domingo Villar, este próximo sábado, en el último barco de la línea de pasajeros Vigo-Moaña , que sale de la ciudad olívica a las 21:30 y regresa desde Moaña a las 22:00 horas.

Quien lo desee tendrá la oportunidad de acercarse al barco y leer un fragmento, un párrafo o una página de alguna de las obras de Domingo Villar. En esta obra, como siempre, el escritor creó una trama que engancha desde el principio, y como en “A Praia Dos Afogados” y “Ollos de Auga” desarrolla los argumentos en su escenario vital, desde las playas y la Lonja de Panxón a Monteferro, la Taberna Eligio, la Escuela de Artes y Oficios, la línea del “vapor” Moaña-Vigo o la parroquia de Tirán, en Moaña, señalan desde la naviera. Asocian algunos de los personajes que aparecen en la novela, como el patrón o la marinera “con carácter” con alguno de los compañeros de Nabia, si bien, como en toda obra de ficción, la realidad y lo inventado forman parte de la libertad del autor. Un sencillo homenaje En palabras de Susi Otero Acuña, gerente de Piratas de Nabia: “Tenemos una deuda de gratitud con Domingo Villar, que viajó y se inspiró en nuestro barco de la línea regular, pero sobre todo, que nos hizo disfrutar de aventuras en las que todos reconocíamos rincones y lugares cercanos, nos hizo ver la maravilla de los escenarios cotidianos y valorar mejor las experiencias de cada día, nuestra maravillosa Ría, todo lo que tenemos a nuestro alcance y en ocasiones no valoramos.” Francisco Castro, Director de Galaxia, estará presente también en el homenaje a Domingo Villar. Editorial Galaxia publicó en gallego las tres novelas del comisario Leo Caldas, personaje principal en la obra de Domingo Villar y desde ya, en el imaginario colectivo de sus miles de lectores en todo el mundo (su obra, escrita en gallego, está traducida a idiomas como ruso, búlgaro o italiano) y la colección de cuentos “Algúns contos completos”, ilustrado por Carlos Baonza.