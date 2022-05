Los vecinos de Viñó vuelven a sufrir para salir de sus casas el fin de semana

Los vecinos de Viñó volvieron a vivir uno de esos momentos que originan quejas al Concello de Cangas durante el verano. Afirma que el sábado fue un casos, con un buen número de coches aparcados donde no se podía para ir a la playa, mientras los leiraparkigns están vacíos. Desde la Asociación de Vecinos de Viñó se pide al Concello que cumpla con su cometido, que proceda a repintar la señalización, que se desbrocen los caminos. Los vecinos afirman que la situación se repite todos los años y que desde el gobierno local no se toman las medidas oportunas. La asociación vecinal, apunta, también, que no quiere que la reciba la alcaldesa, que lo que quiere es es que se hagan las cosas.