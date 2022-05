Mientras el gobierno no borra las pintadas de “turismo fora”, las cucarachas rodean el consistorio

Sigue la polémica en torno a las playas y las Banderas Azules. El portavoz del PSOE, Eugenio González, es ahora quien replica a la alcaldesa de Cangas y le pregunta qué turismo quiere para el municipio, el qué lleva a cabo la concejala de Turismo, Aurora Prieto o el que practica Mariano Abalo, en algún local de Reboredo. Señala también que en su momento le pidió al concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, que borrara las pintadas de “turismo fora” , que todavía se pueden ver en Cangas.

González contesta a la regidora local Victoria Portas para decirle que al PSOE le interesa un turismo sostenible, familiar y deportivo, como era el campeonato de balonmano playa organizado el año pasado. “Este concejal es conocido por su apoyo a todos los clubes deportivos de Cangas”. En cuanto a las palabras de Victoria Portas respecto a cuidar del turismo, Eugenio González recuerda que las cucarachas ocupan los alrededores del consistorio y la basura de los contenedores desborda. Afirma el citado concejal que está muy tranquilo, que su medio de vida no es la política, porque es un jubilado, mientras que ella no puede decir lo mismo, pues hizo de la política su forma de vida. “No olvide que es alcaldesa con cuatro votos_los del PSOE_ que ahora no tiene. Deje de mentir a los vecinos para esconder su vergonzosa gestión”.

Manifiesta el portavoz socialista que es falso que la obra de la travesía de Lugo no se hiciera porque los técnicos la sacaron del listado. “Para mí que los técnicos tienen más criterio y son más objetivos. Quiero que sepan todos los vecinos, en concreto los de la avenida de Lugo y travesía Vázquez Pintor, que eso de que las obras no se realizaron por mi culpa es rigurosamente falso. Menos mal que todos sabemos que las mentiras no llegan muy lejos”.

El hecho de que no se le concediera este año Bandera Azul a la playa de Rodeira debido a la regeneración de las dunas dañadas en la preparación de un evento deportivo organizado por el Concello de Cangas, volvía a poner al PSOE en el punto de mira. No hay que olvidar que se culpó a los ediles Eugenio González y a Pilar Nogueira de los daños, lo que provocó después su cese y más tarde que dimitieran los demás concejales socialistas, poniendo fin al gobierno bipartito entre ACE y PSOE. Los socialistas sospechan de que en la solicitud de Bandera Azul para Rodeira hay algo que se quiere esconder.