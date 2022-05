Abalo reta a Sotelo a que presente alguna anomalía en la licencia otorgada a Lidl

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, recuerda al grupo municipal del PP, concretamente a su líder, José Enrique Sotelo, que la licencia concedida por la junta de gobierno a Lidl para construir su centro en Balea cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables. No obstante, asegura Mariano Abalo, si el PP encuentra en la misma algo que no se adapte a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, aprobadas por el citado partido, estarán a su disposición para tramitar la alteración.

Mariano Abalo considera que el PP no hace otra cosa que insistir en su política incendiaria contra el gobierno local, de la que trata de alimentarse. El PP siembra ahora dudas sobre la licencia, que dice que va a examinar, meses después de haber sido concedida. Abalo niega que el gobierno haya favorecido a un centro comercial más que a otro y recuerda que la rotonda de Eroski, cuyo nuevo centro está pendiente de una modificación puntual en la Xunta de Galicia, la exige la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, que es de su partido, que es la persona que tiene competencias en materia de carreteras, tanto en la avenida de Vigo, donde se va a construir el centro comercial de Eroski, como en la PO-315, donde se construye el de Lidl. Mariano Abalo reta a José Enrique Sotelo a que presente su dimisión, si no está de acuerdo con los criterios de la conselleira de su partido político. El concejal de Urbanismo recuerda que no cumplió su promesa de dimitir si la Consellería de Sanidade no cumplía con su compromiso con Cangas, “no lo esta haciendo y no veo que Sotelo hubiese presentado su dimisión como concejal todavía. Lo que ocurre es que el PP intenta manipular y miente”, manifiesta Mariano Abalo.

Por otra parte, la oposición se preguntaba ayer cuando el concejal Adrián Pena (ACE) fue nombrado responsable de las áreas de Patrimonio, normalización lingüística, movilidad, participación vecina y protección y bienestar animal. Asegura que no le constaba el nombramiento en ninguna parte. Cabe recordar que el edil Adrián Pena sigue sin ejercer sus responsabilidades en las citada áreas y que solo aparece en los plenos y en las juntas de gobierno cuando se necesita su presencia para que haya quórum.