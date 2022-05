Cangas sacará las plazas anteriores a 2016 a concurso y las posteriores a concurso-oposición

Continúan los apurados contactos para negociar la estabilidad laboral en el Concello de Cangas, que permitirá que salgan a concurso o concurso oposición 142 plazas. Hoy habrá reunión con los sindicatos, según confirmó ayer la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), que también mantuvo ayer una larga reunión con representantes sindicales de la Policía Local, que ella resumió en una simple conversación para hablar de la patrulla nocturna que se quiere poner en marcha en Cangas a través de un sistema rotatorio.

Las cosas en este momento están como siguen. Se sacarán solo a concurso las plazas anteriores al año 2016, tal y como indica la Ley de Estabilización Laboral, y las creadas con posterioridad se sacarán mediante concurso oposición. La situación está bastante complicada en sectores como en de limpiadoras. Hay que tener muy en cuenta que lo que se saca a concurso son las plazas, no las personas que las ocupan. El problema deriva en que son muchas las mujeres que a lo largo de estos años pasaron por este servicio de limpieza, que se contrataban mediante contrato de obra y servicio, de manera temporal, modalidades que desaparecieron con la reforma laboral. Eran contratos de 6 meses y el relevo se producía mediante listas. Era un sistema que dio trabajo a mucha gente. Tras la Reforma Laboral y la Ley de Estabilidad Laboral, esos puestos saldrán concurso y pasarán a ser fijas, no habrá rotaciones. Lo que causa también ahora mismo gran desasosiego en la propia administración municipal es el hecho de que hay servicios que hay que mantener, mientras no se sacan a concurso o concurso oposición las plazas. Este hecho hace que los concellos, no solo el de Cangas, tengan que buscar alternativas para mantener los servicios, que la mayoría pasa por la externalización, a pesar de haber, como en el caso de Cangas, gobiernos contrarios a contratar empresas para gestionar servicios que son municipales.

Será la junta de gobierno la que tiene que aprobar la propuesta negociada con los sindicatos, todos, incluso los que no tiene representación en el Concello, previo informe de secretario e intervención. Para evitar abusos en las contrataciones, la Ley de Estabilidad Laboral deja claro que el Concello no podrá superar el gasto que tiene estipulado para personal en sus presupuestos. Lo aprobado por la junta de gobierno tiene que estar publicado ante del 1 de junio del presente año y el plazo para realizar los concursos finaliza el 31 de diciembre de 2024. Es decir, Cangas dispone de dos años más para llevar a cabo los procesos selectivos correspondientes. Pero urge hacerlo, de lo contrario hay servicios que estarán pendientes.

La Policía negocia con la alcaldesa el cobro de nocturnidad para patrulla de noche

Para la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, la reunión con los representantes sindicales de la Policía Local obedeció exclusivamente para avanzar en la implantación de la patrulla nocturna. Parece que ayer quedó claro que los policías locales cobrarán nocturnidad por este servicio. Fuentes municipales manifestaron que en su día se presentó una propuesta que consistía en que la paga de nocturnidad la cobraran todos los policías, independientemente de que estuviera de servicio esa noche. Pero la lógica se impuso y cobrarán nocturnidad los agentes que estén de servicio por las noches en turno rotatorio. Es decir, quien haga el servicio lo cobra. Otras fuente señalan que la Policía Local está dentro del convenio colectivo del Concello de Cangas, que no tienen uno independiente para ellos, por lo que el pago de nocturnidad deberá ser sometido a la aprobación del comité de empresa del Concello de Cangas.