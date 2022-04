Carro abandona el pleno tras recibir un ramo de acelgas de un vecino y no llamar la alcaldesa a la Policía

El concejal independiente de Moaña por XM, Javier Carro, abandonó el pleno municipal, que se celebraba en la noche del jueves, molesto, al no encontrar el suficiente respaldo de la alcaldesa, Leticia Santos, para identificar a un vecino que al comienzo de la sesión, cuando se había votado la inclusión de un asunto de urgencia, se dirigiera a su bancada y le entregara un manojo de acelgas mientras le dijo “No todo vale en política”. Carro pidió que Leticia Santos llamara a la Policía Local e, identificara en ese mismo momento, a dicha persona, conocida por todos por tratarse de un conocido militante del PSOE.

La alcaldesa sí solicitó al vecino que no entregara nada durante un pleno, que guardara el decoro para no interrumpir el normal funcionamiento de la sesión. A Carro le dijo que le identificarían al remate del pleno. El concejal respondió levantándose de su asiento, con palabras de la alcaldesa para que se calmara y tomara asiento, aunque finalmente le manifestó que hiciera lo que considerara, que fuera a hablar con la Policía, que todo el mundo sabe quién era ese vecino, al que llamó Paco, y que el reglamento no permite identificar a alguien cuando el concejal -en alusión a Carro- lo pida.

Otra persona del público llamó a la Policía que subió al salón de plenos e identificó al vecino del que Carro, asegura que es un destacado representante del Partido Socialista. Vincula la entrega de las acelgas, con la que asegura que le quiso llamar cerdo, a la polémica ocurrida en el anterior pleno cuando la concejala del PP, Silvia Rueda, preguntó sobre una multa que el Concello tuvo que pagar al no haber pasado uno de los vehículos municipales la ITV y la alcaldesa asumió la culpa. Carro asegura que él llegó a decir que también echarían la culpa al muerto, sin interés de ofender a nadie, aunque en las filas socialistas se entendió que quería hacer alusión a un operario fallecido recientemente, y eso dolió, aunque todos ayer coincidían en que no era argumento para semejante comportamiento con un representante municipal y en un pleno.

Al término de la sesión, el portavoz del PP, Vicente Verdeal, reprochó a la alcaldesa que hubieran permitido que el mencionado vecino siguiera en el pleno. Lo cierto es que cuando la Policía entró para identificarle, éste bajó con los agentes, pero luego subió y siguió la sesión.

El portavoz de los populares no cree que la actuación de la regidora hubiera estado bien permitiendo continuar a esta persona en el pleno y permitir que fuera una persona del público quien avisara a la Policía. Es cierto que dentro del salón y cuando la Policía entró, la alcaldesa pidió al agente que le identificara.

En un comunicado ayer por la tarde, Carro califica de “inconcebible en democracia” lo ocurrido, cuando “así lo solicitan los concejales electos por un menosprecio y paralización del pleno por un personaje que se cree que tiene más derechos que otros”. Dice que la máxima autoridad que es la alcaldesa no actuó “por ser un conocido suyo y militante del PSdeG ya que fue en la candidatura del 2019 en el número 15”. Añade que la alcaldesa actúa con un doble rasero dependiendo de quien sea y del color político y espera que la secretaria recogiera su solicitud de hacer constar en acta la renuncia de la alcaldesa a llamar a la Policía para identificar a esta persona “evadiéndose” de sus obligaciones.

Será ahora la Policía la que instruya la denuncia contra este vecino.

Las mascarillas contra el COVID empiezan a desaparecer también en los plenos

En el pleno del Concello de Moaña se vio cómo algunos de los concejales ya no hacían uso de la mascarilla, como así permite la normativa, aunque fueron pocos y la mayoría las lucía. Eso sí, tanto había ediles sin mascarilla entre el PP como en el BNG y en el PSOE, incluida la alcaldesa que presidió la sesión sin ella.

Datos de contagios

Esta situación es síntoma de esa ansiada normalidad, aunque el COVID sigue muy presente y las cifras oficiales del Sergas no muestran toda la realidad de contagios. Pese a todo, el mapa del Sergas ha experimentado, tras la Semana Santa, una tendencia creciente de contagios.

En la jornada de ayer, se produjo un amento de 23 casos en la comarca de O Morrazo, en el acumulado a 14 días; y de 3 en los nuevos casos a 7 días. En totall a 14 días figuran 353 personas contagiadas (145 en Cangas -7 más-; 112 en Moaña -9 más; y 96 en Bueu -9 más; y en los últimos 7 días, 181 (71 en Cangas -4 más- y 58 y 52 en Moaña y en Bueu, respectivamente, igual cifra que el día anterior.