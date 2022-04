“La Administración debería hacer un plan de ajuste con los clubes como el nuestro”

El Club Náutico de Rodeira continúa en la UCI. Los éxitos deportivos no esconden las penurias económicas de hace muchos años y la administración no es capaz de atender sus necesidades. Desde que Juan Carlos Rodríguez Llanos se hizo cargo de esta señera entidad de Cangas, hubo un cambio de rumbo en las maneras de hacer las cosas, pero ni con esas se logra aminorar el problema económico que en octubre no dudó en calificar de crítico. No hubo tampoco mucho movimiento por parte de las autoridades municipales para arrojar un salvavidas a un club ahora mismo atado de pies y manos ante la imposibilidad de obtener subvenciones.

-¿Desde la asamblea que el Rel Club Náutico de Rodeira convocó el pasado mes de octubre, ¿cómo calificaría la evolución de la situación general del club?. -A nivel deportivo la situación es más que saludable ya que en este período hemos alcanzado éxitos en la línea que veníamos manteniendo. Gozamos de una extraordinaria salud deportiva con un alto nivel de deportistas sin lugar a dudas. En cuanto a las escuelas deportivas hemos cerrado un año 2021 con una gran participación en las escuelas de verano, más de 800 jóvenes participaron en las actividades que el RCNR organizó el pasado verano. Otra cosa es la situación económica dado que a pesar de nuestros intentos y acciones, éstas a día de hoy no han resultado lo fructuosas que hubiera sido deseable.-.¿ A qué achaca la situación económica a la que hace alusión?. -Como ya decíamos en su día la crisis creada por el COVID no nos ha sido indiferente ni mucho menos y nos ha golpeado de una forma muy dura al disminuir las actividades deportivas por un lado y la afluencia de embarcaciones foráneas por otro. Además, ha sido prioritario para nosotros mantener las actividades deportivas y el empleo no llevando a cabo ningún tipo de acción en estos dos sentidos. -¿Qué medidas han tomado para tratar de paliar la situación económica? -Hemos pedido a los socios y a los propietarios de embarcaciones un esfuerzo económico en forma de subida de tarifas. Por otro lado, hemos pedido ayuda a las distintas Administraciones haciéndoles ver la importancia de las actividades deportivas y sociales y de la necesidad de colaboración de éstas. ¿-Cuál ha sido la respuesta de la masa social a las subidas de cuotas?. -Es de agradecer a nuestros socios y usuarios la comprensión que han tenido con respecto a estas medidas, especialmente teniendo en cuenta el momento tan delicado que estamos pasando. -Una respuesta excepcional a la altura de la masa social que tiene el RCNR, sin duda. -Y en cuanto a las distintas administraciones, cuál ha sido la respuesta. -En general todos han mostrado comprensión y disponibilidad para colaborar. Otra cosa es la capacidad de obrar que tienen.-¿ A qué se refiere exactamente cuando habla de comprensión?. -La ley es muy taxativa en cuanto a la concesión de subvenciones y ayudas cuando una entidad tiene deudas con la Administración, en estos casos se deniegan. Este enfoque de la ley, lógico por otro lado, añade gravedad a las entidades que ya de por sí viven una situación económica delicada, como es l anuestra. -¿Cómo cree usted. que se podría paliar este efecto de la no concesión de subvenciones ni ayudas económicas para poder empezar de cero? -.Reconozco que no debe ser un tema sencillo pero seguramente con una especie de intervención por parte la Administración, algo parecido a lo que sucedió con las administraciones locales en su día con tan buenos resultados. Los planes de ajuste. Hoy la aplicación de la ley, tal y como le decía, no hace más que agravar las situaciones más allá de proporcionar ayudas. La realidad es que no se otorgan las yudas a quien más las necesita. Creo que los responsables de las distintas administraciones deberían reflexionar sobre esto.