PP y PSOE critican el contrato con Skim Soluciones por un servicio “que ya presta el personal municipal”

Partido Popular y PSdeG-PSOE han vuelto a la carga con el polémico contrato suscrito por el Concello de Cangas con la empresa Skim Soluciones Globales tan solo 24 horas después de que la alcaldesa, Victoria Portas, ofreciese unas explicaciones en las que aseguraba que las facturas estaban en orden y que correspondían a un trabajo sobre el tejido asociativo local. Las dos formaciones han coincidido en criticar que se haya recurrido a una empresa externa para realizar una labor que, en su opinión, pueden desempeñar perfectamente los trabajadores municipales. “Se vuelve a producir otra casualidad en la contratación de personal externo para realizar labores para las que existe personal municipal”, señalan los socialistas, mientras que los populares ponen de manifiesto que “desde los servicios municipales se llevan realizando labores de asesoramiento e información para las asociaciones”, por lo que pide a la regidora “que no invente la pólvora” y subraya que “no es lógico que compre una idea que ya estaba siendo prestada”.

“Primero dijo que era para promocionar el turismo y el deporte y ahora las asociaciones”, afirman los populares

El PP asegura que en las declaraciones de Portas existen claras contradicciones. “En el pleno en el que se trató el asunto dijo que contratara esta empresa para promocionar el turismo y el deporte de Cangas, y ahora nos dice a través de los medios que era para promocionar las asociaciones”, señala, antes de añadir que “en cambio, en las facturas que presenta la empresa Skim Soluciones Globales aparece como concepto ‘servicio de promoción y gestión del tejido local’”. Para el principal grupo de la oposición canguesa, “tantas contradicciones y mentiras lo único que buscan es ocultar lo que muchos sospechamos, que este gasto puede estar pagando la promoción personal de la señora Portas”.

El PP exige la entrega de documentación aclaratoria. “Dice que el trabajo está hecho y que existe un contrato”, pero se pregunta “por qué no quiso entregar esa documentación en el pleno como así se le exigía”. Subraya que “no facilitó ni un solo documento para aclarar la situación” y se pregunta también “dónde está el informe del empleado municipal que avale que ese trabajo era necesario y que está realizado antes de reconocer el pago de las facturas”.

Los socialistas estudiarán los hechos con sus servicios jurídicos

Desde las filas socialistas recuerdan que el “conglomerado de empresiñas” con las que trabajan tanto la alcaldesa como el teniente de alcaldesa, Mariano Abalo, “fueron objeto de embargos por incumplimientos con sus obligaciones tributarias y laborales”. Afirman asimismo que todavía hay muchas preguntas sin respuesta “en este serial” en el que “fuimos los primeros en dar la voz de alarma”, y que por ello pondrán el tema en manos de los servicios jurídicos del partido por si los hechos fuesen constitutivos de algún tipo de delito.

“Esperamos que no compre muchas más ideas”

El portavoz del PSdeG-PSOE, Eugenio González, se mostró irónico al mostrar su esperanza en que la regidora canguesa “no compre muchas más ideas”, y exige poder conocer ese trabajo “que ha costado nada menos que 7.000 euros a las arcas municipales”. Los socialistas confían en que “al menos sea un trabajo serio y bien documentado, y no se limite a la creación de unos grupos de whatsapp para difundir mensajes y propaganda del Goberniño”. En esta línea, apuntan que con ese gasto “al menos debe demostrarse que se logra unos mínimos criterios de calidad”.

Rechazo al levantamiento de reparos técnicos

PP y PSOE mostraron su rechazo a las manifestaciones de Portas contra los reparos técnicos. “¿Cómo no va a estar reparado este gasto si no se conoce qué servicio prestó esta empresa y si no hay un empleado público que lo avale o autorice?”, subraya la formación popular, que critica que “sus declaraciones hacen pensar que no tiene intención de cumplir las normas”. El PSOE, por su parte, se manifiesta disconforme con que la regidora “le haya cogido gusto a eso de andar levantando reparos en los informes negativos de Intervención”.