Qué hacer en O Morrazo

Show musical “Queen for kids” en Cangas.

El público infantil y familiar puede disfrutar hoy en Cangas del espectáculo “Queen for kids”, un concierto basado en las canciones del mítico grupo británico de rock. De la mano de un peculiar Freddie Mercury, recorrerán la historia de la banda, conocerán a los que fueron sus miembros y se sorprenderán con anécdotas. Cantarán y bailarán con los grandes éxitos del grupo como Bohemian Rhapsody, We will rock you; Love of my life, King of magic o la conocida We are the champions

Hoy, a las 17:00 horas, en el Auditorio de Cangas.

Viajes a las Cíes.

La naviera Nabia estrena este domingo una ruta a las islas Cíes desde Moaña para disfrutar de una excursión al archipiélago del Parque Nacional con visita guiada. Los niños hasta 12 años viajan de forma gratuita. El horario de la salida es a las 10:30 desde Moaña y desde el puerto de Vigo también se puede coger el barco, a las 11:00 horas. El regreso es a las 14:00 horas

Domingo, puerto de Moaña, a las 10:30 horas.

Exposición fotográfica “inchada branca vela” en Moaña.

Eduardo Rivo inaugura hoy una exposición fotográfica de 28 imágenes que son reflejo del proyecto “inchadiña branca vela” que también es un libro de fotografías que cuentan el ascenso del Ulla y posteriormente el Sar hasta llegar a Padrón en embarcaciones tradicionales. En Padrón se realizó un homenaje por parte de las gentes del mar a Rosalía de Castro. Y esa actividad, que se puede ver en imágenes en esta exposición, se realiza cada año por la Fundación Rosalía de Castro y la Asociación Cultural Dorna de Arousa. Se celebró por primera vez en 2013 para celebrar el 150 aniversario de la publicación de “Cantares gallegos”, de Rosalía de Castro, como una iniciativa de las gentes de la cultura marítima para honrar a la autora de “Cantares” en donde hablaba de las dornas que suñían el Ulla.En l ainauguración esta tarde estará el fotógrafo y está prevista también la presencia de Anxo Angueira, de la Fundación Rosalía

Hoy, a lsa 19:30 en la Casa da Mocidade de Moaña.