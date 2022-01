Carro antepone el paso de la ambulancia en Couso a los problemas entre los vecinos

La polémica en el camino de Couso, en Meira, entre los partidarios de que se permita el aparcamiento y los que piden su prohibición con señales y pintado de línea amarilla con el argumento de que pueda pasar una ambulancia, no cesa. El concejal independiente, Javier Carro (XM), que reabrió la polémica con sus críticas al concejal de Mobilidade, Rodrigo Currás, por pedir en las manifestaciones de la sanidad el refuerzo de ambulancias, cuando en este camino no pone las señales para que pasa una, asegura que el concejal sigue mintiendo y le recuerda que las autoridades están dar y poner soluciones y no dejar que nadie incumpla la ley. Asegura que él defiende el paso de las ambulancias por todo el municipio, no como otros que lo defienden para salir en la foto.

Asegura que Currás se está basando en unas firmas que recogieron vecinos a favor de aparcar, pero Carro asegura que la mayor parte son de los alrededores, que no viven en donde está el problema. También asegura que la Asociación de vecinos está a favor de que se respete la ley y se permita aparcar solo en donde se pueda. Considera que el concejal tiene “tirria” a pintar en los lugares de este concello y, sin embargo, lo hace en los que pertenecen a la Xunta y que las líneas están para evitar problemas, y que en el camino de Couso es para dejar paso para una ambulancia en caso de necesidad. Añade que ello es más primordial que los enfrentamientos entre vecinos por los problemas que tengan y que lo que se pide es cumplir con la ley y que se impida aparcar allí en donde el vial no tiene 4 metros.