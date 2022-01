Abalo convoca a los grupos políticos en febrero para “desatascar” el Plan Xeral

El concejal Mariano Abalo, que vuelve a asumir las responsabilidades de Urbanismo en Cangas tras la salida del PSOE del Gobierno, convocará “en los próximos días” a los representantes de todos los grupos políticos de la Corporación para “compartir información” sobre los planes municipales de “desatascar” el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Las reuniones se celebrarán “en febrero”, en fechas que el edil de ACE no quiere adelantar hasta comunicarlo a sus interlocutores, y en ellas se hablará de las “adaptaciones a los cambios normativos” que habrá que hacer en el borrador del documento, así como un cronograma para desarrollarlo y aprobarlo.

“Queremos tomar iniciativas en común”, subraya Abalo tras reunirse con Mario Iglesias, representante de Monsa Urbanismo, equipo redactor del PXOM, con el que mantiene algunas desavenencias en este asunto. Asegura el edil que ya antes de Navidad remitió un escrito a Monsa para “analizar la situación actual” del documento, pero no obtuvo respuesta y optó por convocar a su responsable en el Concello, con la presencia también de la jefa de Urbanismo, María Rodríguez. El objetivo principal, repite Abalo, es “saber de qué manera afectan los recientes cambios normativos” sobre el borrador del PXOM, en particular “el reglamento de la ley de protección del paisaje y de la Lei do Solo”. Reconoce “discordancias” sobre este particular, aunque el edil tiene claro que debe haber esa adaptación para evitar el rechazo de las administraciones que deben informar al respecto, en particular la Consellería de Medio Ambiente.

Otro asunto que Mariano Abalo puso sobre la mesa en la larga reunión con Monsa fue la actualización del inventario de bienes municipales, que el equipo redactor entregó al Concello la pasada primavera “incompleto”. Desde Monsa argumentan que se trataría de trabajos a mayores del contrato, y por lo tanto deben ser remunerados aparte, aunque Abalo discrepa y refiere otros “incumplimientos”, que no concreta, dice, hasta reunirse con los portavoces de los grupos.

El BNG lleva este asunto al Pleno

Abalo mueve ficha sobre el PXOM en vísperas del Pleno de mañana, en cuyo orden del día figura una moción del BNG instando al Gobierno de Cangas a presentar “en el plazo máximo de 15 días”, un cronograma de trabajo con reuniones entre responsables políticos, equipo redactor, técnicos del departamento de Urbanismo y grupos de la oposición para avanzar sobre el tema. También reclama la formación nacionalista la convocatoria del Consello Sectorial de Urbanismo, “o figura que lo sustituya”, en el plazo máximo de dos meses, así como “coordinar” a los equipos redactores del PXOM y del PMUS para avanzar en la misma dirección antes de su presentación pública.