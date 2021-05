Urbanismo tensa la cuerda con Monsa y advierte de incumplimientos

Por su parte, la portavoz de Avante!, Ánxela Vizoso, consideraba que la empresa ya había terminado el documento inicial y que era el gobierno quien tenían que llevarlo al pleno para su aprobación inicial y después a la Xunta de Galicia. Esta posición entraba en total contradicción con la que mantuvo el grupo municipal del PP, representado en la junta de portavoces del Rafael Soliño. Aseguraba que lo que pretendía Ánxela Vizoso no era posible porque el documento presentado no tenía la bendición del actual concejal de Urbanismo, Eugenio González, que pretendía retirar del documento las famosas Áreas de Actuación Integral. En enero de este mismo año, el concejal del área solicitó a la empresa Monsa un informe sobre la mencionada figura urbanística con el propósito de saber si las mimas aparecieron en el documento fijadas con un criterio técnico o político. El PSOE trata de hacerse eco de las quejas de la población del medio rural cuando apareció en el Plan Xeral esta figura que reduce al máximo las posibilidades de construir con licencia directa y obliga a poner de acuerdo a un grupo de vecinos para desarrollar urbanísticamente una zona y poder así construir. El PSOE siempre dijo que la mencionada figura podía ser un freno más que un avance.

Pasaron los meses y todavía no llegó ningún informe al Concello de Cangas.

Pero no solo hay que modificar las Áreas de Actuación Integral, también el Inventario de Bienes Municipales. La empresa había presentado un documento, pero no satisfizo al gobierno al no recoger peticiones realizadas por el propio gobierno local.

Y, precisamente, una de las cuestiones que no figuraban en el Inventario de Bienes Municipales es el camino de Punta Couso. El concejal Mariano Abalo (ACE), insistía una y otra vez que la solución al conflicto de Punta Couso pasaba por el hecho de que el Concello de Cangas inventariara el camino. Pero en el documento presentado no figuraba para nada esta solución, algo que por otra parte el grupo municipal del PP considera que no vale en absoluto para reivindicar la propiedad.

Lo que quedó de manifiesto en la reunión es que aumenta la tensión entre Concello y Monsa.