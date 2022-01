Agaela regatea los muros del keniata en Cangas

Agaela trata de romper barreras. Regatear el muro que pone la asociación que rige el fútbol keniata en Cangas es una de ellas. Un colectivo que puso todos los obstáculos posibles para que las féminas jugasen en estos campos de Rodeira que son municipales. Las jugadoras y el club tuvieron que ver como desde el keniata se denunciaba a la Federación de Fútbol de Pontevedra que esos campos no tenían las dimensiones adecuadas para practicar el fútbol siete, que faltaba metros de largo. Lo cuenta Celeste Malvido, que es la portavoz y hace de todo un poco en este equipo que agrupa a 10 mujeres, a las que es difícil agrupar para entrenar. Trabajan en fábricas en O Morrazo y en Vigo y muchas son a turnos, por lo que encontrar horario para juntarlas es difícil. Ellas quieren preparar sus partidos en los campos del keniata, que puede que no cumplan las dimensiones reglamentarias para jugar, pero sí pueden entrenar. Celeste Malvido relata como desde la actual dirección del keniata retiraron las porterías grandes para que ellas no pudieran jugar sus partidos. Celeste comenta que con la anterior dirección y con el ex concejal Xoán Carlos Chillón no habían tenido problemas. Asegura que se les acusó de todo, de no limpiar, de perder unas llaves e incluso de no pagar, algo esto último que les parecía sorprendente, cuando los campos son municipales. La dirección del keniata no puede cobrar por el uso de un campo que es municipal. Agaela está muy contenta ahora disputando sus partidos en el Campo Municipal de O Morrazo. Celeste Malvido afirma que los directivos del Alondras se vuelcan con ellas y que están disfrutando de esta etapa. Pero no se resignan a no poder entrenar en los campos del keniata. Ayer, a última hora, Celeste Malvido tenía prevista una reunión con el primer teniente de alcalde Mariano Abalo para entrenar en los campos del keniata y está convencida de que la batalla se puede ganar.