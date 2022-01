Moaña clama contra el cierre de las consultas por el COVID: “5.000 veciños perden o seu dereito”

Varios cientos de personas se volvieron a concentrar ayer ante el centro de salud de Moaña, en la Casa del Mar, dentro del calendario de movilizaciones convocado por la mesa local de sanidade todos los domingos desde el pasado 12 de diciembre, para reclamar el retorno de las urgencias de Cangas a la localidad y mejoras en la sanidad pública, con una crítica muy centrada en la última decisión de la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo que ha dejado sin nuevas consultas de tarde a 14 centros del área, entre ellos los de Moaña y Cangas. A ello se refirió el concejal de gobierno de Moaña, Odilo Barreiro, en su intervención en representación de la alcaldesa, Leticia Santos; convaleciente por COVID; y ante la ausencia de la alcadesa en funciones, Marta Freire, por asuntos familiares. Con Barreiro también intervino la portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña, Concha Trigo, recién curada también de COVID, que anuncia que el martes van a reunirse en el local de la Asociación de Mulleres, a las 19:00 horas, para hacer balance y ver otras medidas de protesta.

Odilo Barreiro denunció la situación en la que se encuentra la Atención Primaria en el área de Vigo, que ha empeorado aún más desde la semana pasada con la decisión, ante la sexta ola del COVID, de cerrar la Atención Primaria de tarde en 14 centros de salud de este área viguesa fuera de urgencias y casos COVID: “Isto para Moaña implica que se deixan de atender as demáis patoloxías e 5.000 persoas da nosa vila perden o seu dereito ao acceso a atención sanitaria na quenda que tiñan asignada”.

Califican de inaceptable esta decisión -hay médicos que no cumplen y siguen llenado sus agendas- y se preguntan qué va a pasar con las patologías que aunque no sean de gravedad precisan de atención continuada y la hacían en el turno de tarde; o qué pasará con las personas hipertensas, diabéticas, con cardiopatías, problemas renales...que no van a tener esa atención sanitaria en el turno de tarde: “Non podemos volver aos diagnósticos tardíos co risco que supón para as persoas”.

Saturar más el PAC de Cangas

Consideran que esta decisión solo va a saturar, todavía más, el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas y los servicios de urgencias hospitalarias, ya al límite poniendo de nuevo al área de Vigo a la cabeza de Galicia en deterioro y falta de recursos.

Concha Trigo asegura que ella vive en primera persona la situación de la “desvalijada” Atención Primaria, en donde además de la decisión de la consellería de dejar de atender a pacientes que no sean COVID o urgencias en el turno de tarde, hay dos plazas de médicos, que se fueron en el concurso de traslados y siguen sin cubrirse y por la tarde solo hay uno que únicamente está para COVID. Asegura que solicitó su baja el viernes, que solo puede hablar con su centro de salud a través del contestador automático, y hasta el lunes a las 22:30 horas no la llamaron porque están saturados. El parte de baja se lo enviaron también un día después a última hora. Trigo asegura que el problema no es del COVID sino estructural, de falta de medios, no hay médicos y los contratos son muy temporales, de días o de horas: “Así no se puede seguir, no es una sanidad decente”, al margen del problema de la falta de ambulancias, con solo una en Cangas y otra en Moaña.

Barreiro llamó a los vecinos a no caer en la trampa como cuando fueron las preferentes que pretendieron que se asumiera que la culpa era de los pequeños ahorradores, de “camuflar o deterioro da atención primaria pondo a pandemia como escusa”. Aludió a cifras como que entre 2012 y 2017 se jubilaron 331 profesionales médicos de Atención Primaria y solo se repusieron 221 -110 menos en 5 años- y a partir de ahí no hay datos porque la Xunta dejó de facilitarlos, asegura Barreiro, que añade que en los próximos 4 años se van a jubilar 400 médicos de familia sin que haya garantía de que se vayan a cubrir esos puestos: “Basta de 12 anos de recortes nos orzamentos da atención primaria, basta de 12 anos negándose a incorporar novos profesionais e basta de 12 anos de populismo”.

La comarca registra 1.191 casos de COVID, uno más

La situación de la sexta ola del COVID, marcada por la rápida expansión de la variante ómicron aunque con casos menos graves y aliviados también por el efecto de las vacunas, sigue generando subidas, aunque más leves que hace una semana. Los nuevos casos en los últimos siete días también volvieron a bajar ayer, aunque no en picado como los dos días anteriores, con 104 y 61 menos, respectivamente. Ayer el mapa del coronavirus del Sergas reflejaba un descenso de solo tres casos con respecto al día anterior. Los tres municipios sumaron en los últimos 7 días 469 nuevos positivos frente a los 472 del día anterior. De este total, 253 corresponden a Cangas, que experimenta una subida de 4 casos; 139 a Moaña, con un positivo más; y 77 a Bueu, con 8 menos que la jornada anterior.

En cuanto al acumulado a 14 días, el número total crece, pero solo en uno más, y O Morrazo se sitúa en el mapa con 1.191 positivos, de los cuales 622 corresponden a Cangas, que sube en 9 casos; 368 a Moaña, que baja en uno; y 201 a Bueu, que desciende en 7.

Vuelta a las aulas

El COVID vuelve a marcar hoy el reinicio del curso escolar tras las vacaciones de Navidad. Algunos de los centros educativos de O Morrazo comentan que el curso se retomará con normalidad con comunicación a las familias para que sean prudentes; también algunas bajas de profesores y sin constancia de aulas cerradas, salvo una en la guardería A Choupana de Cangas. Muchos directivos carecían ayer de información ya que el programa Educovid no se actualiza desde el 30 de diciembre.