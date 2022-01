A pesar de las restricciones impuestas por la Xunta que condicionaron la noche de Fin de Año, la Policía Local de Cangas, Moaña y Bueu tuvieron poco trabajo. Cabia esperar más desobediencia pacífica. Tal vez no fue rastreada. El jefe de la Policía de Cangas, Albergo Agulla, asegura que la Noche Vieja se saldó con un detenido por un delito contra la seguridad del tráfico, dos alcoholemias administrativas y alguna asistencia por discuciones entre jóvenes. No se señalan desperfectos en el mobiliario urbano y tampoco intervenciones en fiestas privadas a deshoras de ese no toque de queda tan peculiar. En Moaña, la Policía atendió la llamada de un vecino que se quejaba porque los fuegos de artificio con los que se recibía al año 2022 molestaban a sus perros. Por lo demás, cumplimiento casi absoluto de las normas. Por la mañana, las buenas condiciones meteorológicas animaron a acudir a los paseos marítimos.