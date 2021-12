Un belén con muchos “clicks”

El belén de la cafetería Plantaciones, de Cangas, cuenta con todo lujo de detalle y es una joya para los nostálgicos de los 80 y 90. Y es que está confeccionado con clicks de Playmobil. Ya se sabe que estos personajes vivían sus aventuras en todos los escenarios posibles, por lo que no es extraño que también estuviesen en el Belén de hace más de dos milenios.

Mal de muchos, negocio de unos pocos

Ya dice el refrán que incluso el enterrador quiere trabajar, y para ello es necesario que haya entierros. Me lo recordaban esta mañana para “darme la noticia” de que no hay test de antígenos a la venta en la mayoría de las farmacias y que en alguna que te lo consiguen el precio no se parece nada al que aplicaban cuando había abundancia. Pues urge que las autoridades sanitarias pongan coto a este tipo de abusos, si los hay, y que cada gremio haga lo posible por corregirlos. Está bien ganar, que para eso se hacen los negocios, pero forrarse a cuenta de los males ajenos ya es un propósito bastante menos ético.

Zigzag para esquivar las cacas de perros

Es otro de los clásicos en el capítulo de denuncias de la ciudadanía, harta de encontrarse con las cacas de perros y llevarse, los más despistados, un recuerdo para casa. Por insistencia de la víctima, esta vez he ido a comprobarlo y padecerlo en el paseo peatonal y para bicicletas de la escollera de Cangas, sembrado de cagarrutas como si de una decoración hecha a propósito se tratara. Así no extraña el hartazgo por la actitud incívica de algunos miembros de la comunidad. Me refiero a los dueños, claro...