González sale del congreso socialista con carta de libertad para actuar en Cangas

A simple vista pudiera parecer que el Congreso Nacional del PSdeG PSOE celebrado en Santiago de Compostela nada iba a tener que ver con Cangas, sin embargo la agrupación socialista de esta villa sale fortalecida del mismo. No solo porque el portavos socialista local, Eugenio González, fue nombrado por el congreso miembro del Comité Nacional, sino porque éste obtuvo carta de libertad para actuar como quisiera en la política de Cangas, en la que hasta el mes de julio era socio en el gobierno bipartito con ACE.

Eugenio González respiraba ayer fortaleza e independencia de acción política. Cangas respaldó a Valentín González Formoso en su candidatura a la secertaría xeral del PSdG POSE, pero Eugenio González asegura que las primarias ya se acabaron y que ahora todos están a disposición de Formoso.

El portavoz socialista de Cangas habló con miembros de la ejecutiva provincial y de la nacional del conflicto político de Cangas y asegura que ahora tiene carta blanca para actuar y que no se andará con miramientos con una alcaldesa que difamó al PSOE y sigue actuando en su contra, no pagando facturas que había cuando los concejales socialistas estaban en el gobierno. Asegura que no se trata de algo casual, sino que es hecho de forma consciente para dejar mal a los concejales socialistas que estuvieron gobernando.

Manifiesta Eugenio González que la alcaldesa de Cangas se equivoca si considera que a través de las asociaciones va a conseguir apoyo a los presupuestos municipales que quiere presentar y que no se puede, por un lado poner la mano mientras se golpea con la otra. Recuerda que el poder municipal reside en los concejales que representan al pueblo, que fue quien los eligió en unos comicios, no las asociaciones que ella quiere manipular. “Nosotros no vamos a jugar a ese juego”, afirma Eugenio González.

Pero no solo advierte a la regidora Victoria Portos en el tema de los presupuestos, sino que también lo hace con el Plan Concellos. Comenta que ya trasladó a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, la posibilidad de que no hay Plan Concellos. “El voto del PSOE lo va a tener muy difícil la alcaldesa, como si se pierde el Plan Concellos, ya se lo dije a Carmela Silva, pero lo que no vamos a consentir es que se nos siga tratando de esa manera, con desprecio y difamación, olvidándose de que solo fueron 50 votos los que separaron a Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) del PSOE en las elecciones de 2019. No estamos obligados a nada”, concluye.

Mientras tanto, la edil socialista de Moaña y hasta hace poco miembro de la ejecutiva nacional gallega, Marta Freire, manifestó que no tenía nada que comentar en temas orgánicos.