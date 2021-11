La alcaldesa reclama a la Diputación un proyecto “íntegro” entre A Madalena y Herbello, aunque se ejecute por fases

En el escrito, Portas se disculpa por las “filtraciones” sobre el borrador del proyecto y las “desafortunadas declaraciones” de algunos políticos municipales al respecto, pues de momento se trata solo de un borrador del trazado y sus posibles afecciones. De la reunión que mantuvieron ella y el edil Mariano Abalo con representantes de los colectivos afectados concluye que se detectan carencias, lagunas o contradicciones que deben resolverse. La más relevante, que la propuesta “no cubre el enunciado del proyecto”, entre A Madalena y Herbello, sino solo un primer tramo de alrededor de un tercio del total. Insiste en que debe abordar todo el recorrido, aunque conscientes de que tendrá que llevarse a cabo “en diferentes fases, por su magnitud”.

Incide también la alcaldesa en la existencia de un proyecto anterior en el que la acera o senda peatonal figura en el margen derecho, donde hay monte comunal, al contrario que en la propuesta más reciente, sin que la Diputación justifique ese cambio de parecer. La primera opción “minimizaría” considerablemente los costes en muros y cesiones por parte de los vecinos, que probablemente debería asumir el Concello de Cangas si se mantienen la fórmula de reparto actual.

Abalo culpa al PSOE de pérdida de subvenciones

El Concello de Cangas no optó a las ayudas del plan ReacPon porque cuando sus actuales responsables tomaron las riendas del asunto ya no había tiempo para tramitar el asunto ni elaborar los proyectos con sus correspondientes informes sectoriales, señala el edil de Facenda, Mariano Abalo, que arremete contra los cargos del PSOE en las áreas de Urbanismo y Obras por su aportación “totalmente nula e incluso obstruccionista”. Afirma Abalo que en enero ya hubo una reunión en la Diputación sobre este asunto para advertir a los Concellos de la preparación de proyectos al ReacPon, y cuando se convocaron formalmente las ayudas, en junio, ya no había margen para presentar proyectos que no se habían elaborado previamente. Reprocha el interés de algunos grupos en “boicotear y dinamitar el gobierno para mantener intereses y privilegios particulares”.

El Concello licitará los muros del vial O Viso-Igrexario

El Concello de Cangas licitará en las próximas semanas la construcción de los muros en fincas colindantes con el vial entre O Viso e Igrexario cuyas obras de mejora ejecutará la empresa Marconsa, adjudicataria del proyecto que financia la Diputación en un 80%. La alcaldesa y el concejal de Facenda, Mariano Abalo, aseguran que la Administración local se ve obligada a asumir el importe de los frentes ante el silencio de los responsables provinciales sobre este asunto y la previsión de la empresa de comenzar en enero la ejecución del proyecto. Portas anuncia que ya ha encargado a los técnicos del Concello que redacten las bases y que la intención es agilizar el procedimiento al máximo.

Los 75.000 euros saldrían de obras del Plan Concellos

Los responsables municipales confiaban en que la Diputación se haría cargo de los muros, de acuerdo con las conversaciones que mantuvieron las partes, pero han chocado con otra realidad, lo que les obliga a detraer los 75.000 euros necesarios de la mejora de una fuente de Gandón y su entorno –a cuenta del Plan Concellos–, que deberá esperar. El presupuesto de la obra en la EP-1005 era de 1.035.204 euros, y se adjudicó a Marconsa por 930.732, pero el remanente, de 104.452 euros, no se podrá destinar a los muros. En el Concello intentan ajustar las cuentas para cubrir todas las previsiones y compromisos con muy escaso margen y el tiempo juega en contra, lamentan los implicados.