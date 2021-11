Los colectivos exigen un proyecto del vial A Madalena-Herbello “integral, no parcial”

En las gestiones realizadas por los colectivos sociales “siempre se incluyó todo el trayecto, no un tercio”, señala Serafín Sa, presidente de Nós, la asociación más activa en este asunto, aunque todas coinciden en lo esencial. Añade que ya se han puesto sobre la mesa sucesivas propuestas, todas distintas, y que “cada una de ellas cambia a peor”. Instan a la Diputación a que los convoque para presentarles un proyecto que contemple “la totalidad” del trazado entre A Madalena y Herbello, aunque son conscientes de que las limitaciones presupuestarias podrían obligar a ejecutarla “por etapas”. Una posibilidad que están dispuestos a negociar, pero no a “tragar con que se nos siga engañando y dando largas”, advierten.

El mensaje conjunto que trasladaron a la alcaldesa, Victoria Portas, y al concejal de Facenda, Mariano Abalo, para que lo hagan llegar a los responsables de la Diputación es de “rechazo” al anteproyecto presentado, y de urgencia en ofrecer y valorar una alternativa. Llevan muchos años esperando, insisten, con graves problemas de seguridad, accidentes y volumen de tráfico crecientes y varios acuerdos plenarios instando a dar soluciones. Van a esperar dos o tres semanas más antes de reunirse otra vez y valorar “cómo continuar la lucha”.

Los representantes de Herbello tienen la misma opinión, como señala Ana Gutiérrez, directiva de A Malladoura, sorprendida por que las mejoras se limiten al primer tramo, en Darbo, y no lleguen a Aldán. También discrepa, por motivos de seguridad, del modelo de plataforma única para peatones y vehículos, frente al tradicional, con aceras. Relata varios accidentes en ese tramo, así como denuncias presentadas ante la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y el Concello de Cangas. Es muy crítica con la “desidia” municipal y con el borrador que les presentaron, ”hecho a correr, para callarnos la boca, y malo”. Avisa que están dispuestos a afrontar la actuación “por fases”, si no llega el dinero, pero no a renunciar al proyecto íntegro ni a movilizarse: “Si no nos atienden, habrá follón”.

En el rechazo a la propuesta recibida coinciden los presidentes de San Blas, en A Madalena, y Daravelo, Constante Soliño y Antonio Paredes. “No estamos de acuerdo porque quedamos en llegar hasta el cruce de Herbello, como estaba previsto”, señala el primero, que aguarda “pasos” de los promotores para poder avanzar. “Estamos sorprendidos por lo que traen ahora e instamos al Concello a demandar el proyecto original, con todo el trayecto e incluidos los enlaces con los barrios”, apunta Paredes, que insta a “dar este borrador por inexistente y traer otro para dialogar”.