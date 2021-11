El PP contrataca a las críticas de Abalo por los convenios y lo tilda de “cáncer de Cangas”

José Enrique Sotelo ha contraatacado a las críticas del concejal de Facenda de Cangas, Mariano Abalo, a dirigentes del PP que dieron el visto bueno a los convenios urbanísticos de Promalar y Massó y gestionaron otros asuntos que causan quebranto al Concello. El dirigente de los populares cangueses tilda a Abalo de “cáncer” de la institución municipal desde hace 40 años y le advierte que no conseguirá “desviar la atención sobre el caos” en que está sumida, las sospechas sobre el pago de facturas a empresas afines y asesores de imagen o de culpar a los demás de los males que él provoca. “Lecciones, las justas; y de trabajo y honestidad, al PP de Cangas, ninguna”, responde Sotelo.

Los populares se preguntan cómo es posible que el presupuesto del Concello haya aumentado en más de cinco millones de euros desde que gobernaba el PP en 2011 (de 13,5 a 18) y Cangas se encuentre en el “actual estado de abandono”. Y lo atribuyen al gasto en nóminas, pagos a asesores e informes de técnicos afines. Resume en “nada” lo realizado en el último lustro, con Abalo al frente, al que vuelve a definir de “ventrílocuo que maneja a su antojo la marioneta” y del que augura que, como en otras ocasiones, “dejará a Cangas en bancarrota”, al contrario de lo que hizo el Partido Popular cuando tomó las riendas municipales en 2011.

Añade que los convenios que firmó el PP no entrarían en vigor hasta que el Plan Xeral fuera efectivo, que el Concello multiplicaría por cien las cantidades recibidas y que en este tiempo Abalo no ha hecho nada por corregir la situación que critica. “Lleva 40 años viviendo politicamente de las miserias de los ciudadanos”, por lo que no puede dar lecciones de honestidad, advierten.