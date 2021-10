El Concello de Bueu recupera hoy su Gala do Deporte, un evento que no se celebraba desde hace seis años. El objetivo es homenajear a los deportistas y a los clubes locales por su promoción deportiva y resultados. El acto será a partir de las 20.00 horas en el Centro Social do Mar y estará presentado por el periodista deportivo Fran Cañotas.

El palmarés incluirá un total de diez premios: mejor deportista de base masculino y femenino; mejor deportista absoluto masculino y femenino; mejor deportista promesa; mejor deportista veterano; mejor entidad deportiva; y mejor entrenador o entrenadora. Además, se entregará un premio a la excelencia deportiva y otro como reconocimiento a una vida dedicada al deporte.

Desde la Concellería de Deportes de Bueu destacan la importancia de recuperar esta cita, sobre todo después de un año tan complejo por culpa del coronavirus. De esta manera, no solo se reconocerán los méritos deportivos de la última temporada, sino también de los años 2018 y 2019.

Trofeos

El Concello de Bueu ha vuelto a contar con la colaboración de la Asociación Juan XXIII, que se encargó de elaborar los galardones que recibirán esta tarde los premiados en las distintas categorías dela Gala do Deporte.