El grupo de gobierno de Bueu, integrado por BNG y ACB, defendió ayer los presupuestos municipales aprobados esta semana en pleno y acusó al PP de “buscar excusas” para votar en contra. El vicealcalde y edil de Facenda, Julio Villanueva (ACB), responde directamente a las alusiones de los populares sobre el hecho de que no intervino durante la sesión plenaria. “Si solo se fijan en esos y si el problema es que yo no hablase en el pleno, teniendo en cuenta que junto a los presupuestos iban también el catalogo de puestos de trabajo y el cuadro de personal, es que tenemos los mejores presupuestos de la historia del Concello”, afirma de manera contundente Villanueva.

El responsable del área de Facenda se mostró muy crítico con la postura adoptada por la oposición y reprochó que entre todas sus propuestas no había ninguna para aumentar los ingresos municipales, algo necesario para financiar la batería de propuestas que defendió en el pleno. “Seguramente su decisión sería reducir las horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) o la aportación a la ‘galescola’. Seguimos insistiendo en que son competencia de la Xunta, pero no vamos a dejar de financiarlos porque son de una gran importancia social”, argumenta Julio Villanueva.

El alcalde, Félix Juncal, se pronunció de una manera parecida y felicitó al responsable del área económica del Concello “por su magnífico trabajo”. El regidor volvió a acusar a la portavoz del PP, Elena Estévez, de contradecirse. “No se puede acusar al gobierno local esgrimiendo el informe de Intervención, que habla de la contención de gasto, y al mismo tiempo proponer solo actuaciones que significarían más gasto, sin explicar cómo financiarlas”, manifiesta Juncal.

Los dos máximos responsables municipales subrayan que los presupuestos incluyen las bases para las ayudas al comercio local y la hostelería. “Reclaman este tipo de subvenciones y, a pesar de la llamada a votar a favor de los presupuestos, se posicionan en contra. Es la demostración de que da igual que tipo de cuentas se presentasen al pleno, solo querían una excusa para votar en contra”, aseguran Félix Juncal y Julio Villanueva.

Al mismo tiempo, destacan que el documento económico incorpora por primera vez una Relación de Postos de Traballo (RPT) consensuada con los representantes sindicales. “Era un compromiso del gobierno y a pesar de lo que dijo en su momento el PP no ha sido necesario ningún aumento de impuestos”, sentencian.