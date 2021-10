Peis d´hos se alza con tres premios en el Concurso de Música Tradicional Soalleira

La Asociación Cultural Peis d´hos de Cangas está de enhorabuena, pues logró enormes resultados en la tercera edición del Concurso de Música Tradicional Soalleira, celebrado el domingo en el auditorio Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo. En el primer certamen en formato presencial tras la pandemia, los integrantes de este colectivo actuaron y disfrutaron de una jornada de convivencia con otras agrupaciones. A las emociones de la jornada se sumaron los tres premios que les otorgaron los integrantes del jurado.

En concreto, se llevaron un tercer premio en la categoría A para el grupo infantil. Fue el debut en un concurso de forma presencial para estas pequeñas. Las ganadoras fueron Jimena, Sheila, Laura, Irea, Leire, Sabela G., Alía y Sabela S.

Por su parte, la agrupación “As Mosas do Hío” se llevó el primer premio en la categoría C. Este grupo está integrado por Saínza C., Natalia, Lucía R., Nerea, Lucía A., Mónica, Saínza P., Antía, Cintia, Enma y Sofía.

También el primer premio se llevaron las integrantes de la agrupación “Lina e Lola”, que concursaron en la categoría D. Ellas son Mónica, Saínza, Violeta, Claudia, Alba, Melisa, Tania y Paula.

Peis d´hos se convirtió en la agrupación más galardonada en la cita de este fin de semana. La Asociación agradece a todas las integrantes y a su maestra, Nébeda Piñeiro, por los éxitos alcanzados, que suponen “un aliciente para seguir trabajando por la música y la tradición gallega”.