Fiestas de San Martiño: Bueu la cara, Moaña la cruz

Con los datos del Covid-19 bajo mínimos y el consiguiente levantamiento de restricciones, la comarca enfila ya la recta final para la conmemoración de una de sus fiestas más tradicionales, la de San Martiño. Y lo hará con dos decisiones radicalmente distintas. En Bueu el Concello ultima unas celebraciones de cuatro días que serán las primeras de esa llamada nueva normalidad en el municipio, mientras que en Moaña las fiestas peligran después de que la Comisión haya descartado organizarlas.

Las fiestas de Bueu arrancarán el jueves 11 de noviembre, el propio día de San Martiño, pero se extenderán el viernes 12, el sábado 13 y el domingo 14 con un programa orientado a todas las edades y que recuperará varios de los elementos de los que hubo que prescindir el año pasado. La Concellería de Cultura que dirige Xosé Leal trabaja ya para instalar una carpa en la zona de As Lagoas que albergará el grueso de los espectáculos, con posibilidad de acoger público a pie. Para el jueves 12 se retomará la verbena nocturna y habrá otro espectáculo musical infantil. El tercer eje será el tradicional magosto, para el que se quiere contar con las Anpas. En función de su participan o no podría hacerse ese día o durante el fin de semana.

El Concello buenense recupera verbena y magosto para unas celebraciones de cuatro días

Ya el viernes habrá un concierto para el que se está en negociaciones con grupos locales y de la comarca. El sábado teatro de Ningures representará la obra “O Grocho” dentro del programa de teatro de la Diputación de Pontevedra. Ese día también se hará una ruta para dibujar elementos patrimoniales de la zona a cargo de Joshua Xanbreo, al estilo de la iniciativa “Debuxadas” que ya se puso en marcha en la Semana da Cultura Mariñeira. Para el domingo se reserva la presentación pública del proyecto O Ronsel de Manuel Aldao y Manolo Purro, con el estreno de los dos documentales filmados con fondos del GALP.

La idea del gobierno local es la de celebrar todos los actos en la carpa a fin de tener un mayor aforo en un espacio con buena ventilación. Serán, apunta, Leal, las primeras fiestas dentro de la nueva normalidad.

La pandemia que ha puesto patas arriba la vida de todo el mundo, obligó, el año pasado, a suspender la celebración más concurrida del año en Moaña, las Festas de San Martiño. Es año todo apunta a que Galicia llegará sin apenas restricciones a noviembre. Sin embargo, la comisión descarta organizar verbenas y otros eventos por su cuenta. Todo se debe a la incertidumbre que existió a lo largo de todo el verano, con el cambio en las restricciones aplicadas. “No pudimos salir a pedir para recaudar fondos. Porque corríamos el riesgo de que no se pudiese hacer fiesta finalmente y tener que devolver todo el dinero recaudado. Era algo muy complejo sin tener seguridad”, explica el presidente de la comisión, Humberto Gestido.

El colectivo organizador se reunirá esta misma semana con representantes del gobierno municipal para trasladarle la situación. “Lo más normal es que no se organicen fiestas por segundo año y, por lo tanto, no puedan abrir los furanchos tradicionales”, entienden. De todas formas, la comisión de fiestas señala que solo podrían realizarse actividades festivas alguna noche si el Concello asume la organización de las mismas. “Pero es algo que dependerá del Concello. Son ellos los que decidirán si pueden organizar algo y si esto va de la mano de la apertura o no de los furanchos”, concluye Gestido.

La comisión moañesa descarta las orquestas y se reúne esta semana con el gobierno local

Reconocen, desde la comisión, que los interesados en montar furanchos les preguntan frecuentemente por la situación de las fiestas de este noviembre. Y es que el rasgo distintivo de San Martiño es que el núcleo histórico de Moaña se llena de puestos de venta de gastronomía propia del otoño y, sobre todo, de vino de casa. Estas fechas son una salida también para aquellos que buscan ingresos económicos extra, por ello siempre hay una alta demanda de furancheiros.

La comisión recuerda que la otra romería más concurrida de la comarca, la de Darbo, en Cangas, no se pudo celebrar este mes de septiembre por segundo año consecutivo “lo que demuestra que en septiembre todavía no estabas seguras las normas y nos dejaba sin margen para pedir dinero por las casas. Si la situación actual la tuviésemos desde julio sería más fácil organizarlo”.

En 2020, la celebración de San Martiño en Moaña se limitó a la celebración de las misas solemnes con aforo limitado. Ni siquiera se pudo celebrar la tradicional procesión del 11 de noviembre, que siempre es multitudinaria en el entorno de la iglesia original.