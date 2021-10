Moaña quiso escenificar hoy el logro que supone, después de muchos años de lucha reivindicativa, el inicio de las obras de urbanización de Sisalde para la construcción del nuevo centro de salud, y lo hizo con la destrucción de la histórica pancarta negra de la Plataforma en defensa da sanidade pública "Por un centro de saúde e unha atención primaria digna". La pancarta fue cortada en trozos y repartida entre los presentes como un recuerdo de una histórica lucha que ahora empieza a tener sus frutos.

El acto se celebró a mediodía ante la Casa del Mar, en el lugar habitual de las concentraciones por la sanidad, con la presencia de los responsables del gobierno, con la alcaldesa, Leticia Santos, al frente; y sirvió también para rendir homenaje a uno de los responsables de la Plataforma -que hoy llevan Maruxa Boubeta y Concha Trigo- y activista social, Paco Ferreira.

"A destrución desta pancarta fálame do éxito das reivindicacións veciñais" Paco Ferreira - Miembro de la Plataforma da Sanidade y activista social de Moaña

Muy emocionado, Paco Ferreira asegura que la destrucción de esta pancarta "fálame do éxito das reivindicacións veciñais cando son sólidas e se manteñen no tempo e do absoluto fracaso do sistema. Acaso pódese considerar unha victoria a espera de 20 anos para que Moaña poida desfrutar dun verdadeiro centro de saúde?".

Leticia Santos destacó la importancia de la labor de movilización social y de la Plataforma de Defensa da Sanidade, con estos más de veinte años de lucha y de protestas para conseguir el centro de salud, así como el papel de Maruxa Boubeta, como presidenta de honor de dicha Plataforma, y de Paco Ferreira, dos personas de las que dijo que dieron mucho estos años a favor de una sanidad pública. Puso en valor que sin ese trabajo de la Plataforma y de la Mesa local da Sanidade no habría sido posible desbloquear el acuerdo con la Xunta para la construcción del centro de salud, teniendo por fin un convenio firmado desde 2020 para ver hecho realidad este nuevo edificio sanitario.