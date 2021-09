Intervención detalla irregularidades en los contratos y concesión de subvenciones en Cangas

El informe de Intervención sobre la Cuenta General de 2020 del Concello de Cangas es demoledor, sobre todo en lo que se refiere a contratación, con 105 reparos suspensivos de los 231 totales y que afectaron a un importe total de 4.800.000 euros. Hace hincapié en que existen materias de deberían ser objeto de contratación sin que se haya promovido el correspondiente expediente de contratación, y pone como ejemplo el mantenimiento de climatización o, hasta finales de 2020, el suministro de energía eléctrica, el suministro de combustible. Apunta que existen contrataciones realizadas que, una vez expirada su vigencia, no han sido objeto de nueva contratación, continuando las empresas en prestación de servicios mediante una “suerte de prórroga tácita”.

El interventor señala en su informe que “especialmente destacado en este ámbito es el contrato de servicios de gestión de la piscina municipal. Por otro loado, en las contrataciones objeto de expediente de contratación, principalmente contratos de obras, se aprecian deficiencias sustanciales en materia de aprobación de proyectos, que en algunos casos no constan como aprobados, solicitud, obtención de autorizaciones sectoriales y falta de modificación del proyecto para adaptarlo a los condicionantes de la autorización, utilización de criterios de adjudicación poco conformes con la normativa vigente, caso de las denominadas mejoras, que en gran parte de los casos son realmente más unidades de obra, incluso unidades no previstas en el proyecto, o caso de la reducción de plazos de ejecución, que si bien es un criterio aceptado, la experiencia demuestra que el respecto por los plazos ofertados es muy escaso, sin que el Concello adopte medidas al respecto. Especial mención merece también el hecho de que, solo excepcionalmente, se incorpora al expediente una adecuada estimación del presupuesto base de licitación de acuerdo con la ley, lo que provocó, durante el ejercicio 2020, la declaración de desierta de alguna licitación por falta de presentación de ofertas, al no adaptarse el precio a los precios de mercado”.

Asegura el informe que especial mención merece el caso de contratación menor. Señala que en este caso se producen ausencia total de procedimiento. “Llegan facturas al Concello que documentan gastos que no han sido objeto ni siquiera de propuesta y retención de crédito. Desconocimiento de los límites de la contratación menor, tanto por tiempo como por cuantía. Se encadena prestaciones a lo largo de sucesivos ejercicios o, incluso, dentro del mismo, con los mismos o muy similares objetos contractuales, que sobrepasan conjuntamente los límites de la contratación menor. También aparece omisión de trámites preceptivos del procedimiento, casos de realización de obras, en especial de mantenimiento, sin el preceptivo proyecto o sin el informe respecto de su innecesariedad.

El interventor también se fija en otra área de gasto con problemas de planificación, como son las subvenciones concedidas, sobre todos las directas, sin existir una base para las adjudicaciones. “El Concello solamente tramita subvenciones en régimen de concesión directa, bien sea por estar recogidas nominativamente en el presupuesto, bien por tratarse de subvenciones concedidas directamente en base a la concurrencia de circunstancias de carácter principalmente cultural o deportivo. Las principales deficiencias en materia de subvenciones residen en el incumplimiento de las obligaciones que justificación de éstas, que en la práctica totalidad de casos presenta deficiencias que se advierten pero no son objeto de corrección, así como tampoco son objeto de exigencia el reintegro”.

En cuanto a las subvenciones, Intervención realizó 30 reparos a ayudas de concesión directa, por un importe de 354.435 euros. Mientras que en contratación, los 105 reparos suspensivos se reparten de la siguiente manera: 12 en Obras, por un importe de 1.094.000,43 euros; 62 en Servicios, por 3.1312.063,89 euros y 31 en suministros, por un importe de 4.802.614, 42 euros. Teniendo en cuenta que los reparos en contratación fueron 105 y afectaron a importe total de 4,8 millones de euros y teniendo en cuenta que el gasto corriente engloba servicios y suministros, el gasto corriente reparado fue de 3,7 millones de euros; es decir, que más del 77% del gasto corriente del Concello se realizó de forma irregular advirtiendo de forma continua el interventor de las deficiencias que se estaba cometiendo.

Es el grupo municipal del PP, a través de su concejal en materia económica, Pío Millán, quien tras analizar los datos concluye que el gobierno local no buscó solución a las deficiencias que se vienen dando en materia económica en los últimos años. Denuncia que desde el gobierno de Cangas, en concreto, desde la concejalía de Facenda, no se preocupan por solventar los problemas de contratación que denuncia Intervención en los últimos años y siguen adjudicando a dedo pequeñas obras y servicios que debería ser tramitadas por un procedimiento de negociado o concurso. “¡Qué decir de la fórmula elegida para conceder subvenciones, por no tramitar correctamente las mismas se ofrece una imagen muy negativa!” . También señala el PP que existen 59 reparos en los gatos de personal, por horas extraordinarias y por gratificaciones, lo que demuestra, en opinión del PP, una falta de planificación en esta área que se solucionan con horas extras y gratificaciones excepcionales.

El grupo municipal del PP afirma que los números demuestran que el gobierno no tiene ningún interés en corregir las deficiencias.