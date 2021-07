La izquierda de Cangas dejó solo al PP y rechazó la petición de dimisión de la alcaldesa que este grupo municipal había solicitado en el pleno extraordinario que se celebró esta tarde, del que se marchó todo el grupo municipal de Avante!, porque consideraba que el asunto no merecía el carácter urgente ya que había dos mociones, una suya y otra del BNG que iban al pleno ordinario a continuación y en donde se trataba el conflicto de la playa de Rodeira, que provocó el cese de dos concejales del PSOE, Eugenio González y Pilar Nogueira y la dimisión, por solidaridad de los demás compañeros socialistas. Al pleno asistió, por fin, el edil de ACE Adrián Pena, que estaba de baja y que su ausencia había impedido la celebración de las últimas juntas de gobierno porque no se lograba el quórum necesario. Todos los concejales renunciaron a las dietas de este pleno extraordinario, en el que el PP hizo hincapié en la falta de información sobre el expediente de Rodeira y consideraba a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) como máxima responsable, porque su firma estaba en toda la documentación, igual que también estaba la del concejal de Facenda, Mariano Abalo, que había aceptado el gasto de la maquinaria en la playa de Rodeira, donde se pretendía celebrar una competición de balonmano playa, que se tuvo que suspender por daños en las dunas.

El grupo socialista sorprendió con la abstención. Fue una decisión de última hora, porque días antes había pedido la dimisión de la alcaldesa, diciendo que no era la persona adecuada para gobernar Cangas. Entra dentro de la estrategia de la izquierda de no verse involucrada en una votación con el PP. A pesar de que la portavoz popular, Dolores Hermelo, manifestó que no se trata de una cosa de izquierdas o derechas, sino de hacer las cosas bien o mal y que si la alcaldesa había cesado a dos de sus concejales de gobierno, ella también debería haber dimitido, porque tiene la misma responsabilidad. El portavoz socialista, Eugenio González, estaba en el ojo del huracán. Pero salió con un pase torero: "Parece que matamos a Manolete y no lo matamos. Hice algo que pensé que iba a traer riqueza para Cangas y no me duelen prendas decirlo".