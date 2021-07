La asamblea local del BNG de Cangas afirma que reprueba las actuaciones llevadas a cabo por miembros de gobierno días atrás por no estar a la altura que merce el publo de Cangas, pero al mismo tiempo hace un llamamiento a las fuerzas políticas para que hagan un ejercicio de reflexión y responsabilidad con la obligación de entenderse y reconducir la actual situación de crisis de gobierno que vive Cangas. La asamblea decidió que no iba a entrar en el juego sucio de alungas organizacions que conspira, "con trazas de transfuguismo" buscando apoyos a una hipotética moción de censura para formar goiberno alternativo contra el grupo que obtuvo la mayoría de lo votos de izquierda, si tiene problemas internos que expliquen claramente qu pretende y escenifique la ruptura oficial que hace meses se traslada en los medios y se conoce en los círculos internos y externo. El BNG se está refiriendo a las diferencias que hay en ACE, entre el sector de Mariano Abalo y el de Esquerda Unida.

"Tampoujco imos entrar no xogo de formar parte do goberno actual e menos dunha xunta de goberno pois non tería sentido estando na oposición, mási aló de pretender repartir responsabilidades sobre outros eludindo as propias , tene menos membros sujficiente spara celebrar as xuntas de goberno".