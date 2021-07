Un perro que lee el FARO DE VIGO de papel.

El chiste de los políticos y los okupas

Lo de los okupas y los policías es para hacer un chiste, de los de Joaquín. Para llorar es si es verdad que hay que empezar de nuevo todo el proceso judicial. Lo quieran o no los prebostes judiciales, la Casa dos Pobres es un edificio público. Y si de igual manera se desalojaría de inmediato a alguien que pretenda hacer casa en el Concello en los juzgados o en una oficina del Inem, por citar ejemplos, pues aquí debería ser igual. A lo mejor es que la solución es tan simple que no vale. Siempre se busca lo más complicado.

Los compañeros de viaje de Aurora Prieto

Aurora Prieto no eligió bien sus compañeros de viaje. La concejala de ACE, militante de Esquerda Unida, está acorralada por su sentido crítico con los que gobiernan Cangas, que son los mismos que la dejan al margen de decisiones que deberían ser colegiadas. Ella es consciente de que su cabeza podría rodar cualquier día, sobre todo después de los desplantes en la junta de gobierno. Pero que no se olviden aquellos que la critican por paralizar el gobierno que es la baja de Adrián Pena la que hace que no den los números.