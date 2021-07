Un revoltallo a cuberto

A xornada da luns na Mostra Internacional de Teatro Cómico Festivo de Cangas está reservada para o “revoltallo”, unha manifestación polas rúas canguesas da gran vida e actividade cultural da comarca do Morrazo. Este ano incluso a choiva parece que quixo ser espectadora de tanta cultura e obrigou á organización a cambiar o escenario elexido. Os actos previstos no entorno dos Xardíns do Señal tiveron que ser trasladados ao interior do auditorio debido ao mal tempo.