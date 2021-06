Bueu y Moaña no logran poner a salvo sus playas

La oferta pública lanzada por el ayuntamiento bueués era de 16 plazas, una convocatoria que este año estaba subvencionada al 100% por la Xunta de Galicia. Sin embargo, solo quince personas se mostraron interesadas en participar, un número que después quedó reducido a trece porque hubo dos aspirantes que no entregaron toda la documentación necesaria.

El examen teórico y las pruebas físicas se desarrollaron ayer, con una nueva sorpresa negativa. De los trece aspirantes convocados solo comparecieron diez. Un número insuficiente para cubrir siquiera el servicio en las cuatro playas con bandera azul: Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon. Las diez personas que comparecieron al menos sí superaron el proceso selectivo, que consistió en un examen tipo test en el Centro Social do Mar y en una combinación de carrera de 100 metros por la arena y otra parte de 200 metros a nado, en Banda do Río.

"En Mallorca no hacen falta pruebas, con el título ya llega" Carlos Blanco - Socorrista seleccionado en Moaña

"Optaba a la plaza para tener un trabajo en verano" Brais Guardado - Optaba a la plaza de patrón en Moaña

Ante la falta de candidatos desde el Concello de Bueu ya habían iniciado los trámites con la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (Fessga) para poder completar la dotación de personal al igual en veranos precedentes, aunque esta solución parece que no será suficiente. Desde el ayuntamiento se contaba con la participación de las trece personas admitidas para el proceso selectivo y contratar a mayores a otras tres para llegar al número de 16 a través de un contrato menor.

La incomparecencia de tres candidatos ayer podría frustrar esa alternativa debido a que el proceso para contratar a seis personas podría requerir un procedimiento de licitación pública, con unos plazos que impedirían izar a tiempo las banderas azules.

Ampliar la oferta a 16 plazas

Este año el Concello de Bueu decidió ampliar la oferta de plazas hasta las 16 para cubrir la playa de Banda do Río, con el objetivo de solicitar el distintivo de bandera azul para el verano de 2022. Los problemas para la contratación podrían obligar a replantearse este objetivo. “Entendemos que es un problema general, una falta de socorristas que se debe a la alta temporalidad de este trabajo y no tanto por las condiciones económicas”, explican las fuentes consultadas. En el caso de Bueu, el salario que se ofrece es de 1.300 euros brutos al mes.

Un solo aspirante para tres plazas en O Con

En Moaña, se presentaron ayer en la playa de O Con un aspirante a socorrista para tres plazas y tres de patrón para una plaza. El único aspirante a socorrista pasó las pruebas físicas, consistentes en correr en la arena y nadar. Carlos Blanco, de Vigo, ya tenía una holgada experiencia de cinco veranos como socorrista en Mallorca y en Baiona y en Mondariz. Ayer no tuvo rival y una de las tres plazas fue suya. Asegura que en Mallorca no les hacen pruebas, con el título ya les llega. El sueldo asegura que es mejor aquí (cubre el Salario Mínimo Profesional), aunque es cierto que el verano en Baleares es más largo y la temporada son 6-7 meses. La plaza de patrón la consiguió uno de los aspirantes con más méritos y titulaciones. Brais Guardado, de Cangas, se quedó a las puertas. Este estudiante de Ingeniería Electrónica e Industrial y con el título del PER de embarcaciones de recreo, que se sacó hace un año aprovechando la pandemia, optaba a este trabajo para ganarse un sueldo en verano.

El Concello de Moaña todavía necesita dos socorristas más para poder tener salvamento en A Xunqueira. Con los 4 contratados y 2 patrones ya tiene para cubrir la playa de O Con, la única del municipio con bandera azul.