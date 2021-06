A Mostra de Teatro de Cangas recibirá o Premio Marisa Soto

Desde a AAAG destacan a “longa traxectoria” da Mostra de Cangas, que neste 2021 celebra a súa edición número 38, entre o 1 e o 10 de xullo. “O Premio María Soto recoñece o enorme labor da Mostra para a creación de públicos como para fornecer carreiras profesionais. Cangas representa para o conxunto da nosa profesión un punto de encontro, un lugar agarimoso abeiro e un enorme referente cultural”, apuntan. Ao mesmo tempo, á concesión deste galardón significa tamén un recoñecemento ao carácter “pioneiro e referencial” que suponen as xornadas Mulleres en Acción, que se organizan no marco da mostra de teatro canguesa.

A distinción chega ademais no ano no que os Premios María Casares acadan 25 edicións, un momento oportuno para ensalzar “o valor que atesoura a Mostra de Cangas para o colectivo, tanto para o noso sector como para o conxunto da sociedade”.

A MITCF naceu no ano 1984 da man da Asociación Cultural Xiria, que se decantou na súa programación polo humor e polo carácter festivo “que se respira no Entroido de Cangas”. Ao longo destes 38 anos pasaron multitude de compañías teatrais galegas, estatais e internacionais polo escenario da mostra canguesa. Desde a Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) marcan varios fitos na historia do certame cangués, como o ano 1997, cando se decidiu programar espectáculos feitos por mulleres, ou o ano 2002, que significou un auténtico punto de inflexión porque por fin puido celebrarse no Auditorio Municipal de Cangas. Un espazo para o cal agora mesmo hai unha iniciativa para bautizalo co nome do falecido alcalde e dramaturgo Xosé Manuel Pazos, que foi o director da Mostra nas primeiras dez edición.

Actualmente a dirección artística da Mostra de Teatro de Cangas recae en María Armesto, que en 2014 tomou o relevo de Che Mariño, que foi a súa directora durante case 20 anos.