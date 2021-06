Concentración contra la violencia hacia las mujeres

Sin demasiada propaganda y en voz baja, el miércoles por la tarde hubo en la calle Méndez Núñez una concentración contra la violencia de género. Se desplegaron redes en las inmediaciones de esas grande letras de piedra que forman la palabra CANGAS y hubo música para amenizar este acto reivindicativo, donde se guardó la distancia social de esta época pandémica.

La comitiva moañesa toda de dieta

La comitiva moañesa que fue a Madrid a recoger el premio medioambiental pasó por Benavente rozándolo. No quería darse un atracón de buen jamón que se ofrece en esa tierra. Aseguran los hombres y mujeres de esa delegación que era mucha la tentación para quienes están a dieta. Así que optaron por la fórmula de café con leche. Aunque no lo parezca, el concejal Odilo Fernández está también en ese intento de no acumular grasa innecesaria y abstenerse de dulces y lechas enteras. Pero ignoran que el jamón no engorda, que es proteína, que solo el pan con el que se mezcla es lo que derrota la dieta.

A Illa dos Ratos, guía turístico

En plena crisis del turismo, una de las profesiones más castigadas por la pandemia fue, todavía es, la de guía turístico. Pero aquí en Cangas es el colectivo A Illa dos Ratos quien ejerce ese oficio a través de sus diferentes miembros. Es un recorrido por Cangas muy interesante y no solo para forasteros, porque lo que allí se cuenta es poco conocido y abre los ojos a los de aquí y a los que vienen de visita.