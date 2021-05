La comarca y su parecido con Montecarlo

Los que tienen la suerte de disfrutar de un coche de lujo lo sacan a relucir con la llegada del sol, que el dineral también se invierte para dejarlo ver. Y de paso la comarca morracense saca su parecido con Montecarlo con el desfile de descapotables y otros ejemplares de alta gama. Con cierta baba me lo recordaba ayer un cangués, que coincidió con varios en la gasolinera y los trabajadores hasta se rifaban el suministro de combustible a un Porsche Carrera o un Maserati, entre otros modelos de esos que a mí solo me suenan de ver en las revistas cuya contemplación complace al pueblo llano que no tiene opción de subirse a ellos. Ya se sabe que la crisis no afecta a todos por igual...

Caña por los coches en los espacios peatonales

Y aunque la mayoría sean más modestos que esos de catálogo, no está de más frenar la dictadura de los coches frente a los personas, recurriendo a las multas si es preciso, porque la ley es más fácil de cumplir cuando afecta a los bolsillos. Claro que no se trata de sablear a los curritos, pero tampoco de mirar para otro lado cuando aparcan en senda peatonal.

Los mejores deseos para Ana y Arón

El sábado, en plena presentación del Morrasound, los asistentes se vieron sorprendidos por la boda de Ana y Arón, celebrada en el Concello. El encargado de dirigir la ceremonia fue el concejal Odilo Barreiro, familiar de los novios y que supo estar a la altura de un día tan importante para todos los invitados. Desde aquí queremos expresar nuestros mejores deseos para los novios y desearles una vida feliz en esta nueva etapa.